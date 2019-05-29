GIS-KY超聲波屏下指紋辨識技術 下半年產能倍增

2019-05-29 13:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



GIS-KY業成（6456）今（29）日召開股東會，董事長周賢穎指出，GIS-KY今年資本支出約在60億元左右，一如以往，下半年業績可望優於上半年，而超聲波屏下指紋辨識技術第4季也會有新客戶量產、產能倍增。

GIS-KY 2018年受到地緣政治、人力成本上升、客戶產品銷售不如預期等因素影響，營收、稅後獲利皆較2017年衰退，不過，MegaSite整合效益及新產品量產快速導入，讓GIS-KY在客戶高階產品的市占率仍較前一年有所成長。

今年上半年韓系智慧手機旗艦機種搭載超聲波屏下指紋技術，獲得市場關注，GIS-KY表示，從7月開始，超聲波屏下指紋相關產品就會開始擴產，產能倍增，第4季還會有2~3個新客戶量產。

周賢穎指出，屏下指紋技術除了有超聲波技術之外，也有光學技術，GIS-KY目標在超聲波這塊領域中拿下一半市占率，下半年GIS-KY出貨給客戶的產品也會從第三代逐步邁向第四代新技術，除了超聲波技術之外，GIS-KY也將布局屏下指紋光學技術，明年之後才會看到布局成果。

針對美中貿易戰，周賢穎指出，如果未來中美貿易戰第三階段將手機、平板納入項目之中，就會對整個供應鏈帶來很大影響，目前供應鏈都有預作準備。

然而，要大轉彎很難，GIS-KY一直有在布局新客戶、新地區，他也認為，在中美貿易爭端之中，企業只要體質好，就有機會活下去。