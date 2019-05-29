DRAM供應商庫存續增 Q2價格跌幅估逼近25%

2019-05-29 12:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



研調機構集邦科技記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 調查顯示，由於成交量持續低迷，DRAM 供應商庫存水位續增，預期價格將持續走跌，並估計第二季單季跌幅將逼近25%，且伺服器記憶體恐面臨更大跌價壓力，和首季跌幅差異已不大，和先前業者看好第二季跌幅有望明顯縮減的情況出現落差。

DRAMeXchange 指出，第一季DRAM價格下跌，且明顯價格下跌的壓力擴大，主要除了首季為傳統淡季之外，也由於供應商去年下半年增加的產能，陸續在第一季開出外，需求端雖在第一季去化庫存，但也同時壓縮採購力道，導致第一季 DRAM量價齊跌顯著，整體產值較上季大幅下滑28.6%。

展望第二季，DRAMeXchange 表示，就PC產業的一線OEM大廠訂價來看，主流8GB模組4月均價已滑落至34美元，第二季以來，季跌幅逾二成。由於成交量持續低迷，DRAM供應商庫存水位續增。

TrendForce預期，5、6月在月合約議定下，價格將持續走跌，第二季整季跌幅逼近25%。且出貨占比近三成的伺服器記憶體，恐面臨更大的跌價壓力。

從營收來看，包括三星、SK 海力士、美光等三大廠，第一季營收都較上季衰退許多。TrendForce 預估，在庫存壓力持續下，三大供應商往後數月的報價策略，仍會相當積極。

對於記憶體後市，國內產業分析師也認為，第一季記憶體價格跌幅約落在25%至30%之間，雖然先前多數業都看好，第二季記憶體報價有望明顯縮減、第三季甚至有機會小幅彈升，不過，由於第一季庫存去化不多，第二季以來價格跌幅仍在二成以上，顯示市況比想像中差，除了庫存去化程度及市場需求回溫情況均不如預期之外，也可能因為美中貿易戰讓需求端更為保守，分析師認為，記憶體價格第三季能否回穩，仍待進一步觀察。