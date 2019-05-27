群創智權專利戰報喜 惠科主張侵權全部宣告無效

2019-05-27 10:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創光電子公司寧波群志光電於21日，收到中國國家智慧財產權局就中國專利 ZL201611179077.5和ZL201720606454.2做出的無效宣告請求審查決定書，宣告重慶惠科金渝光電科技有限公司作為共同專利權人的兩件專利均無效。至此，惠科在重慶市第五中級人民法院主張被寧波群志侵犯的五件中國專利，全部被宣告無效。

惠科在重慶法院的專利侵權訴訟因而失去權利主張基礎，將被重慶法院責令撤訴或駁回起訴，該訴訟對群創光電並無任何財務上或營運上之風險或不利影響。群創光電董事長洪進揚表示，這是兩岸智權專利判決的重要里程碑，激勵國際企業大陸投資與智財保護兼顧的最佳宣示。

群創光電於2018年2月12日向廣州知識產權法院和寧波市中級人民法院遞狀，指控重慶惠科金渝光電科技有限公司、合肥惠科金揚科技有限公司（以下合稱「惠科」）及其經銷商涉嫌17件專利侵權事實。惠科為混淆視聽，在重慶市第五中級人民法院對群創光電子公司寧波群志和佛山群志提起五件專利侵權訴訟，試圖反制。然而惠科專利存在明顯缺陷，涉訴五件專利發明性薄弱，其中四件是未經實質審查的實用新型專利。審查結果，其中兩件專利被中國國家知識產權局當庭宣告無效，此為無效程序中較為罕見案例，彰顯出恵科並不真正擁有知識產權，甚至有濫用知識產權訴訟之嫌疑。

群創光電董事長洪進揚表示，群創光電於多國獲得數千項專利，涵蓋多面向高端技術、高品質專利佈局，我們呼籲企業應該在尊重知識產權前提下公開公平競爭， 群創光電俱備充分的知識產權實力，確保客戶免受知識產權濫訴行為干擾。