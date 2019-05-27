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浩鑫COMPUTEX 邀夥伴魯茲來台說明

2019-05-27 10:08經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

準系統廠浩鑫（2405）為進軍工業4.0之智慧工廠及汔車電子產業領域，上個月宣布投資歐商魯茲公司，而在今年COMPUTEX 2019上，特別找來魯茲，針對生產的汽車修磨機具、營運狀況與未來遠景作出說明。

浩鑫今年COMPUTEX展期除了展示自家產品外，特別找來近期投資的歐洲公司魯茲來台，包含魯茲集團董事長為大年，及上海魯茲（魯茲集團營運總部）銷售及技術團隊來台，針對魯茲修磨工具機的產品說明。

魯茲以德國汽車修磨機具工藝起家，研發中心設立於德國慕尼黑，工廠設於斯洛伐克，主要業務為汽車焊接修磨工具機及修磨刀具的製造與銷售，銷售地區以中國、德國、巴西、墨西哥、西班牙及美國地區為主。目前主要客戶為德國知名車廠。

魯茲主要產品為修磨工具機（Tip Dresser Machine）與刀具，現為全球四大汽車修磨機具設備商之一，主要服務的客戶為汽車製造廠。

浩鑫表示，修磨工具機是汽車製造過程中，焊接工程周邊設備中必要的輔助機具。汽車主體結構以鋼材為大宗，車體鋼材的銜接需要透過熔接方式，銲接過程中，則是以修磨的方式維持銲接頭角度來確保銲接的品質。目前，魯茲修磨工具機年產量近萬台，刀具年產量達15000套。

浩鑫今年4月中旬宣布，為進軍工業4.0之智慧工廠及汔車電子產業領域，開拓新市場機會，以265萬歐元投資魯茲遠新控股（LUTZ YONSON HOLDINGS COMPANY LIMITED）。

浩鑫指出，透過此次投資合作，雙方期以透過專用電腦硬體開發、物聯網與影像辨識技術整合，提升機具設備與生產製造兩方面的智慧化，朝向工業4.0應用發展。

工具機浩鑫
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