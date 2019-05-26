飆股的故事／緯穎搭雲端快車 業績高飛

2019-05-26 00:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蕭君暉



成立於2012年的緯穎，是雲端伺服器大廠，搭上這幾年全球雲端資料中心快速成長的順風車，使緯穎業績表現相當突出，該公司2018年每股純益（EPS）高達38元，較2017年EPS 11.70元倍數以上增長。 緯穎股價走勢 圖／經濟日報提供 分享 facebook 緯穎小檔案、每股純益、小叮嚀 圖／經濟日報提供 分享 facebook

緯穎上周五（24日）股價收在364元，小漲3元，成交量1,000多張，並站上5日、10日、20日與60日所有短期均線，在這一波美中貿易大戰風暴中，較其他電子股逆勢抗跌。

觀察近五個交易日，三大法人只有在5月23日呈現賣超，其他四天都是買超緯穎。

緯穎兩大客戶是臉書與微軟，占其營收比重超過90%，這兩大雲端網路服務供應商（CSP）當初為了因應業務快速擴張，跨過戴爾與惠普等品牌伺服器廠，直接向台灣伺服器ODM大廠緯創採購，以尋求更優化的超大規模資料中心（data center）解決方案。

緯創暨緯穎董事長林憲銘回憶，由於CSP跳過品牌伺服器廠，直接向ODM伺服器廠採購，使得品牌伺服器廠威脅要停止對緯創下單，因此他另外成立一家公司，專門做CSP的生意，以避免與品牌廠產生衝突，因此造就出今天的緯穎。

另外，全球個人電腦（PC）市場規模持續下滑，ODM大廠本身也必須轉型，加上雲端計算業務開始興起，林憲銘為抓住這一波雲端商機，並推動緯創轉型，因此成立緯穎，緯穎的產品並由緯創代工，讓緯創也能搭上雲端成長的順風車。

緯穎在2016年營收達317億元，2017年達856億元，2018年達1,810億元，可看出都是倍數以上增長，不過，緯穎總經理洪麗甯表示，CSP在連續三年資本支出大擴張後，今年將會收斂，使得緯穎2019年業績將陷盤整期。

洪麗甯說，長期來說，雲端伺服器仍充滿成長動能，主要是雲端服務、5G、物聯網與大數據，均帶動伺服器需求，但2019年客戶要把買進來的伺服器做軟體最佳化，使今年進入盤整。

除客戶採購較為趨緩，她指出，中美科技大戰，對中國大陸伺服器市場影響也很大，因此2019上半年資料中心伺服器市場將會疲軟，下半年才會恢復，緯穎將力保2019上半年業績不衰退，預期2020年將回到產業應有的成長力道。

不過，外資摩根大通發布報告表示，緯穎將拿到亞馬遜伺服器訂單，可望從今年底開始貢獻營收，比預期2020年下半年才貢獻來得早，也暗示緯穎將爭取到亞馬遜客製化主機板訂單。

小摩預估，亞馬遜今、明年將分別貢獻緯穎6%、14%的收入，配合新訂單加入，使緯穎客戶趨向分散，又沒有華為合作影響，緯穎的表現有機會在美中貿易戰下展現韌性；並對緯穎今、明年預測每股純益為31元和39元。