技嘉伺服器業務一枝獨秀 Q1激昂Q2續攻

2019-05-24 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡大廠技嘉（2376）去年營運亮眼，但在基期墊高下，預期今年主板、顯卡都將呈現衰退。不過，技嘉董事長葉培城極為看好的伺服器業務，受惠於今年在歐洲、北美及新興市場印度都拿下新客戶，讓今年伺服器仍呈現穩健成長，光是首季業績就年增22%，且預估第2季仍會走升。

圖為年初葉培城（中）出席公司尾牙宴。報系資料照 分享 facebook 整體來看，技嘉主板、顯卡今年都將呈現下滑走勢，僅剩伺服器業務有機會成長。技嘉今年伺服器業務穩健成長，在歐洲、北美及新興市場印度都拿下新客戶。光是首季伺服器業績就年增22%，預估第2季仍會走升，但成長幅度弱於首季，至於下半年仍須看新客戶拉貨情況。

在主機板方面，由於近年整體產業呈現衰退趨勢，預期今年仍是維持相同走衰狀況，整體產業出貨量年減約一成。此外，今年受到英特爾（intel）CPU缺貨影響，導致主板出貨備受壓抑，目前來看，CPU供貨缺口從2成縮減到剩下10至15%，但預期下半年中低階產品可能缺到年底。

在技嘉方面，去年主板出貨1,100多萬片，今年首季出貨240至250萬區間，全年預估下滑8~10%，出貨量落在1千萬至1,100萬之間，在出貨量走衰下，預期全年主板營收也將下滑。

顯卡產業2018年第1季由於受惠加密貨幣「挖礦」熱潮，導致營收、ASP雙雙成長。在基期墊高之下，今年顯卡業又少了挖礦商機，回歸電競基本盤，預期顯卡出貨動能將弱於去年。

不過，由於加密貨幣「挖礦」需求在去年第2季急速冷凍，導致技嘉去年顯卡出貨370萬片，僅略高於近年340萬至350萬片水準。展望今年，技嘉首季顯卡出貨80萬片，第2季歷年雖然為傳統淡季，但今年受惠輝達（NVIDIA）新品上市，預估出貨量將來到75萬至80萬片水準。

法人預估，若下半年也能維持上半年同樣出貨水準，技嘉今年顯卡將出貨將達320至350萬片，不論營收、出貨量都低於去年水準。

不過，市場傳出，今年第3季輝達還會再推出顯卡新品，會是拿掉光影追蹤功能的GTX系列，若有較好的定價，可望望刺激市場升級潮，帶動整體顯卡買氣。