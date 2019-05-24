影／家電業禾聯碩上市百元開出 展開蜜月行情

2019-05-24 12:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張義宮 ╱即時報導



家電廠禾聯碩（5283）今（24）日以每股91元掛牌上市，開盤上漲9元，以登上100元開出，漲幅約10%，展開蜜月行情，成為家電業唯一股價超過百元的企業。

出席交易所上市掛牌儀式的禾聯碩董事長蔡金土表示，以創新、差異化產品來打開市場，隨著天氣逐漸轉熱，空調等夏季產品出貨開始大量增加，進入第2季旺季，預期營運可望逐步成長。

對於今後營運展望，他強調，IOT家電產品是強調，以液晶電視為中心，可以將空調、除濕機、掃地機器人，今後乃至冰箱、洗衣機都可以連結使用，開創智慧家電的新高機。

蔡金土指出，禾聯碩具有卡拉OK功能的液晶電視，將結合電商前進東南亞市場，初期以越南、菲律賓市場為主，預計明年啟動。

禾聯碩積極開發差異化商品區隔市場，以提升競爭優勢，已經領先國產品牌全新上市的沼氣防護R32變頻一級空調，並以HERTV液晶顯示器為環控中心整合許多的IOT家電產品，開創智能居家的新業績。

近期陸續推出生活小家電的DC變頻風扇、掃地機器人、空氣清淨機等商品，並陸續完成台中、台南及高雄倉儲物流中心建置，可望大幅增添營運成長動能。