親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

花蓮4對同婚新人登記 單親媽媽與軍人結連理

有可能跟蔡英文合作？賴清德：黨本來就要團結

DRAM市況漸回穩 威剛估Q2毛利率回升下半年營運加溫

2019-05-24 11:59經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

全球記憶體市場自去年下半年降溫之後，市場進入去化庫存階段，今年更面對美中貿易戰衝擊，今年來台灣記憶體廠的業績表現多出現明顯的衰退，記憶體模組威剛（3260）預估，該公司第2季毛利率有望回升，整體業績下半年也可望見到較明顯加溫。

威剛董事長陳立白表示，在全球記憶體庫存去化的情況來看，目前三大領域，包括資料中心與個人電腦方面庫存水位都已經回到正常水準，只剩下手機的庫存仍有比較高的庫存，加上DRAM目前全球的主要供應廠較為單純的情況下，其中龍頭三星已經宣布不再跌價的情況下，預計今年下半年將會有止跌的情況。

對於威剛未來的展望，陳立白則是指出，由於去年底威剛已將庫存與跌價損失一次攤提完畢，使得今年首季的營運表現良好，營收金額達到新台幣 64.06 億元，幾乎不受市場記憶體跌價的影響，而第2季以來，在美中貿易戰的影響下，估計將使威剛第2季營收比第1季減少5%到10%，但是毛利率卻會較第1季來得好。

陳立白強調，威剛營運谷底已過，最差是在去年第4季，第2季毛利率可望回升，第3季營收與毛利率將同步攀升，下半年表現將優於上半年。

威剛近年持續著力於發展利基型產品領域，包括電競產品、電動車馬達以及與安控產品等新產品，預計2020年的出貨量將可超過20%的佔比，2021年朝向佔比25%邁進。威剛電競產品的毛利幾乎是一般同等級非電競產品的兩倍。

威剛記憶體模組毛利率電競DRAM

相關新聞

可成股價短線反彈 盤中漲逾3%收復200元關卡

2019-05-24 10:47

宏達電5G HUB率先在美澳開賣 Q2營運添動能

2019-05-24 09:19

聯發科5G晶片 傳下周亮相

2019-05-23 23:49

宏碁 擴大採用AMD處理器

2019-05-23 23:49

明基材拚高值化 奏效

2019-05-23 23:49

仁寶 今年出貨看增

2019-05-23 23:49

二大題材推升 聯發科逆勢走揚

2019-05-23 13:40

洪進揚發布「致35萬群創股東書」 重砲抨擊不實報導

2019-05-23 13:23

臻鼎-KY：全球智慧機用COF大缺貨

2019-05-23 12:00

安謀暫停華為授權衝擊 台積電市值跌破6兆元

2019-05-23 09:49

光群雷旗下群曜醫電 推膠囊內視鏡

2019-05-20 23:18

蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！

2019-05-17 16:30

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

13法人買超低本益比、高殖利率股 好避風

2019-05-23 14:47

外資今賣超110.24億 買超最愛這10檔

2019-05-23 17:09

華為利空擴大…台股嚇趴重挫148點 收10,308波段新低

2019-05-23 13:44

台股融資斷頭賣壓湧現

2019-05-24 00:47

群創反擊扭曲言論：絕無掏空或背信！

2019-05-23 12:47

洪進揚發布「致35萬群創股東書」 重砲抨擊不實報導

2019-05-23 13:23

二大題材推升 聯發科逆勢走揚

2019-05-23 13:40

台股打半年線保衛戰 後市緊盯四訊號

2019-05-24 00:47

外資連14賣共賣超15.86萬張 台積電高點來市值縮水1兆

2019-05-23 16:48

晶心科、原相 IC設計股逆勢大漲

2019-05-24 00:47

台幣貶…受惠股出列 選股提醒

2019-05-23 14:47

達運、瑞儀、中光電 背光泛幽光

2019-05-23 14:47

台股三王 市值大跌

2019-05-24 01:22

仁寶 今年出貨看增

2019-05-23 23:49

聯發科5G晶片 傳下周亮相

2019-05-23 23:49

股匯雙殺 台股自萬一關卡波段下跌7.1%

2019-05-23 19:16

生技、紡織股抗震…華為風暴避風港

2019-05-24 00:47

家電五雄時代來臨 禾聯碩24日上市、掛牌價91元

2019-05-23 18:40

吸引小資族！盤中零股交易最快明年下半年推動

2019-05-23 20:09

宏碁 擴大採用AMD處理器

2019-05-23 23:49

股價抗震生技紡織股 資金避風港

2019-05-23 19:42

下探機率高 台指期宜調節持股

2019-05-23 14:47

貿易戰衝擊股匯 台股萬點、台幣32關卡力守

2019-05-23 14:04

蘋果3王殺破底 台股挫148點創波段新低

2019-05-23 14:47

得力滿手單 營收拚新高

2019-05-23 23:49

禾聯碩 24日以91元上市

2019-05-24 00:00

安控股 轉單說推一把

2019-05-23 14:47

基亞攜港商 攻細胞治療

2019-05-24 00:47

明基材拚高值化 奏效

2019-05-23 23:49

宏達電5G HUB率先在美澳開賣 Q2營運添動能

2019-05-24 09:19

萬海 看好全年貨量成長

2019-05-23 23:49

台橡避險 擴大全球布局

2019-05-23 23:49

股東會／農林配0.3元現金

2019-05-23 14:47

宏洲 4.4億買汐止不動產

2019-05-23 23:49

農林股東會 經營權之爭已浮上檯面

2019-05-23 12:53

鴻海、大立光認售 四檔夯

2019-05-23 23:21

永豐金Q1稅後純益37.2億元 歷年同期新高

2019-05-23 16:37

包袱變身小金雞 台橡今年營運力拚逆勢成長

2019-05-23 16:35

威剛營運 下半年回神

2019-05-24 00:00

台股探波段低重挫148.85點 三大法人賣超132.73億元

2019-05-23 15:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top