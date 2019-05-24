DRAM市況漸回穩 威剛估Q2毛利率回升下半年營運加溫

2019-05-24 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



全球記憶體市場自去年下半年降溫之後，市場進入去化庫存階段，今年更面對美中貿易戰衝擊，今年來台灣記憶體廠的業績表現多出現明顯的衰退，記憶體模組廠威剛（3260）預估，該公司第2季毛利率有望回升，整體業績下半年也可望見到較明顯加溫。

威剛董事長陳立白表示，在全球記憶體庫存去化的情況來看，目前三大領域，包括資料中心與個人電腦方面庫存水位都已經回到正常水準，只剩下手機的庫存仍有比較高的庫存，加上DRAM目前全球的主要供應廠較為單純的情況下，其中龍頭三星已經宣布不再跌價的情況下，預計今年下半年將會有止跌的情況。

對於威剛未來的展望，陳立白則是指出，由於去年底威剛已將庫存與跌價損失一次攤提完畢，使得今年首季的營運表現良好，營收金額達到新台幣 64.06 億元，幾乎不受市場記憶體跌價的影響，而第2季以來，在美中貿易戰的影響下，估計將使威剛第2季營收比第1季減少5%到10%，但是毛利率卻會較第1季來得好。

陳立白強調，威剛營運谷底已過，最差是在去年第4季，第2季毛利率可望回升，第3季營收與毛利率將同步攀升，下半年表現將優於上半年。

威剛近年持續著力於發展利基型產品領域，包括電競產品、電動車馬達以及與安控產品等新產品，預計2020年的出貨量將可超過20%的佔比，2021年朝向佔比25%邁進。威剛電競產品的毛利幾乎是一般同等級非電競產品的兩倍。