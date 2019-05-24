聯亞一吐前兩天大跌怨氣 早盤股價漲逾3%

2019-05-24 11:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



聯亞（3081）一吐前兩天大跌怨氣，早盤大漲3%，成交量迅速放大到千張以上，日K浮現一根紅K棒。

聯亞因身為華為概念股，本周苦吞兩根跌停，華為事件鬧得滿城風雨，聯亞特地公告，與華為之間的業務往來，有95%以上屬於間接業務，以今年第1季來看，華為約占聯亞營業額5~10%，不如市場所言占獲利恐縮水三成。

展望今年，聯亞已於南部科學園區新建二廠，二廠預計第2季完工，屆時，將陸續增設生產機台，建置充沛產能，受惠於5G、物聯網、資料中心等應用需求持續成長，公司營運規模將更上一層樓。