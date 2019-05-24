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宏達電5G HUB率先在美澳開賣 Q2營運添動能

2019-05-24 09:19經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電(2498)今（24）日宣布全球首創家庭及企業兩用全方位智慧型網路分享器HTC 5G Hub率先由美國電信商Sprint、及澳洲電信商Telstra在5月下旬正式開賣，透過5G網路超高速傳輸和超快連接的特性，及具創意的便攜設計滿足用戶需求，為消費者打造全方位行動5G中心。

Sprint已於5月17日在美國亞特蘭大、達拉斯、休士頓及堪薩斯城4個支援Sprint 5G網路的城市率先開放HTC 5G Hub預購，預計5月31日起正式出貨，預計未來數周內，也將在芝加哥、洛杉磯、紐約市、鳳凰城及華盛頓特區等地陸續開賣。

Telstra也宣布自5月22日起，澳洲消費者可在Telstra官網購買HTC 5G Hub，並自5月28日起，在Telstra門市同步開賣。

HTC 5G Hub具有輕巧、易攜帶的創新設計，作為家庭媒體中心，運用新一代的5G網速，將4K視訊傳輸至第二螢幕，以流暢的速度提供清晰的影像內容。同時也可取代家中的Wi-Fi路由器並移除不必要的傳輸線，實現便捷的隨插即用作業環境。

HTC 5G Hub同時提供超低延遲、60 fps及4K解析度的最佳遊戲體驗，搭載內含Snapdragon X50 5G 數據機的Qualcomm Snapdragon 855行動平台與 Android 9作業系統，適用大螢幕所支援的原生Android和電腦遊戲，提供前所未有的資料速度和效能。

作為商業用途，HTC 5G Hub更是為了高速行動能力而設計，滿足新一代商業環境需求，內建乙太網路，可以便捷存取網路，支援企業隨時隨地掌握各種機會。享有最多 20 台裝置的高速加密網路連線和企業VPN的組態靈活性。隨著企業規模發展，可透過 Gigabit 網際網路來輕鬆擴充 5G 網路，非常適合新世代商業環境。

宏達電說，HTC 5G Hub是著眼於Edge計算及5G基礎架構進展的趨勢而開發。今年2月在MWC，也成功展示透過HTC 5G Hub，將VR內容從雲端串流至Vive Focus Plus一體機上的雲端虛擬實境技術，未來，消費者將不再需要電腦或多餘的傳輸線，就能即時享受高品質的行動VR體驗。

宏達電宣布全球首創家庭及企業兩用全方位智慧型網路分享器HTC 5G Hub。圖／...
宏達電宣布全球首創家庭及企業兩用全方位智慧型網路分享器HTC 5G Hub。圖／宏達電
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