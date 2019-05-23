洪進揚發布「致35萬群創股東書」 重砲抨擊不實報導

2019-05-23 13:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創董事長洪進揚。報系資料照 分享 facebook

群創（3481）董事長洪進揚發布「致35萬群創股東 書」，重砲抨擊不實報導「凸顯其對產業運作的無知」。

群創董事長洪進揚「致35萬群創股東 書」全文如下：

近日由於媒體不實報導與部分政治人物別有目的的扭曲言論，造成群創光電股價不理性大跌，股東權益受損，群創光電特此聲明如下:

1. 群創光電絕無移轉訂單至其他面板廠，更沒有將車用業務轉移到大陸面板廠。本公司基於市場狀況及客戶需求，以公司的營收、獲利及股東權益，作為評估一切商業選項的最重要因素，經營團隊獨立做成公司經營策略，絕無媒體報導所述掏空或背信之情事。

2. 群創光電絕無將技術移轉大陸。本公司基於與特定客戶/供應商間交易關係所需，就交易產品所涉及之規格進行討論及意見交換，此為科技產業之慣例，絕非技術外流。某特定參選人指稱群創牽涉將台灣技術轉移大陸，顯為惡意扭曲，凸顯其對產業運作的無知。

3. 面對面板逆風，我們勇敢面對。群創光電5.6萬名員工齊心進擊，共同努力。面板供應鏈是台灣的驕傲與重要戰略資產，懇請 35萬支持群創光電的股東對公司有信心，群創光電醫療用、航太航海及工控等面板產品都是全球第一，公司在多項關鍵技術掌握全球話語權，是有技術涵養且努力打拼的公司。請不要因為失衡的股價秩序恐慌焦慮，群創不會消失，公司經營團隊矢言在三年內讓群創光電更大、更穩定，我們一定會做到。

4. 特定媒體及政治人物以不實內容炒作新聞。在群創光電經營團隊及全體員工在面板產業淘汰戰中持續為開創市場而努力的同時，卻有特定媒體及政治人物無視我們的奮鬥，接續炒作公司早已澄清的議題，令人不禁合理質疑，是否有少數人為了在選戰中提升自身知名度而濫用言論自由，卻無視群創光電的努力，廣大投資人的利益及公司員工的工作權益？

5. 台灣只有一個，台灣需要向上的力量，而非負面詆毀能量。群創光電在此嚴正呼籲：請特定媒體與政治人物不要再做出傷害企業資產的行為，更勿以身試法。為維護群創光電全體股東及員工之權益，若特定媒體及政治人物持續炒作不實消息，本公司將立即敦請相關主管機關進行調查該行為是否涉及證券交易法操縱股價等不法情形，並追訴相關人士之法律責任。

再次感謝群創員工面對風暴，恪盡職守，大無畏的冷靜以對，讓我們一起努力交出好成績！