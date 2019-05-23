群創反擊扭曲言論：絕無掏空或背信！

2019-05-23 12:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）近期因疑轉單中國大陸面板廠深超、技術移轉至中國等議題，股價表現弱勢。群創歷經多日沉默，今（23）日發表聲明，除了反擊近期特定媒體及政治人物別有目的的扭曲言論，同時向35萬股東信心喊話：「不要因失衡的股價秩序恐慌焦慮，群創不會消失，公司經營團隊矢言在三年內讓群創更大、更穩定，我們一定會做到！」

針對近期風波，造成股價不理性大跌，股東權益受損，群創逐一澄清。

首先，群創表示，絕無移轉訂單至其他面板廠，更沒有將車用業務轉移到中國面板廠，公司基於市場狀況及客戶需求，以公司的營收、獲利及股東權益，作為評估一切商業選項的最重要因素，經營團隊獨立做成公司經營策略，絕無媒體報導所述掏空或背信之情事。

其次，「絕無將技術移轉大陸」，公司基於與特定客戶／供應商間交易關係所需，就交易產品所涉及之規格進行討論及意見交換，此為科技產業之慣例，絕非技術外流。某特定參選人指稱，群創牽涉將台灣技術轉移大陸，顯為惡意扭曲，凸顯其對產業運作的無知。

「面對面板逆風，我們勇敢面對！」群創表示，公司5.6萬名員工齊心進擊，共同努力。面板供應鏈是台灣的驕傲與重要戰略資產，懇請35萬支持群創的股東對公司有信心。

群創指出，公司醫療用、航太航海及工控等面板產品都是全球第一，並在多項關鍵技術掌握全球話語權，是有技術涵養且努力打拚的公司。

特定媒體及政治人物以不實內容炒作新聞，群創回應，在群創經營團隊及全體員工在面板產業淘汰戰中，持續為開創市場而努力的同時，卻有特定媒體及政治人物無視他們的奮鬥，接續炒作公司早已澄清的議題，「令人不禁合理質疑，是否有少數人為在選戰中提升自身知名度而濫用言論自由，卻無視群創光電的努力，廣大投資人的利益及公司員工的工作權益？」

群創嚴正呼籲，台灣只有一個，台灣需要向上的力量，而非負面詆毀能量。請特定媒體與政治人物不要再做出傷害企業資產的行為，更勿以身試法。

為維護群創全體股東及員工之權益，若特定媒體及政治人物持續炒作不實消息，群創將立即敦請相關主管機關進行調查該行為是否涉及證券交易法操縱股價等不法情形，並追訴相關人士之法律責任。