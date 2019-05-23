董座被調查 聯茂：營運正常不受影響

2019-05-23 10:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



銅箔基板（CCL）廠聯茂（6213）今（23）日一早發布重訊，說明董事長蔡茂禎因國巨（2327）併購君耀-KY遭調查事件，強調是董事長個人事務，公司財務及營運一切正常不受影響。

聯茂董事長蔡茂禎於22日因去年4月國巨購併君耀-KY之事而遭調查；聯茂指出，此係屬董事長個人之事，一切尚在偵查階段，本公司無法代為說明，特此澄清。

聯茂強調，公司財務及營運一切正常不受影響。