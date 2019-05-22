華為對台晶片急單拉貨 瑞昱、聯詠股價聯袂上揚

2019-05-22 11:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



華府制裁中國華為技術公司。 路透 分享 facebook 美中貿易戰越演越烈，華為擴大對台晶片採購，網通晶片大廠瑞昱（2379）及面板驅動IC聯詠第2季出貨量激增，急單推動營收上揚，第2季營運可望優於預期，今（22）日股價聯袂走揚，瑞昱盤中一度來到214元高點，漲幅6.73%；聯詠來到180.5元，漲幅4.03%。

美國對華為供應鏈下達禁令，美國商務部給予華為90天臨時許可寬限期，華為因應未來可能出現斷鏈情況，通知台灣、日本、韓國等晶片供應商，擴大對晶片採購量，拉高庫存量水位，台廠IC設計包括聯發科、瑞昱、聯詠、矽創等均受惠於這一波急單。

法人表示，華為旗下海思過去幾年一直提升自有IC設計技術，將其產品線由 手機AP晶片，擴大到PON、WLAN、SSD控制晶片、電源管理晶片等，策略上以扶植大陸面板廠及台灣IC設計為方向，在華為的支持下，聯詠與京東方合作，取代新思成為TDDI主要供應商，也延伸到AMOLED，合作關係緊密。

推測華為在90天寬限期內，將積極備半導體庫存，對於聯詠屬短期利多，第2季可望有超乎預期表現。

業界指出，電子裝置搭載802.11ac比率提高，相關終端產品幾乎採用11ac規格，由過去802.11n轉向802.11ac，短期華為將增加對台Wi-Fi晶片採購量，瑞昱Wi-Fi晶片可望受惠。

此外，中國新一輪網通標案可望因貿易戰加速釋出，瑞昱下半年有機會取得新網通標案，相關網通晶片出貨量可優於去年水準。