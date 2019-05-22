昇陽半擴廠效應浮現 盤中股價漲2.2%

2019-05-22 11:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



昇陽半（8028）受惠於全球IDM委外訂單增加及擴廠效應發酵，晶圓再生及薄化業務持續攀升，下半年營運動能看俏，今（22）日早盤股價一度來到42.75元，漲幅2.2%。

昇陽半第1季營收創下歷史新高，法人預估第2季單月營收可望維持3月榮景，MOSFET、二極體因省電需求需要薄化外，未來的無線藍芽耳機需要更低功耗的需求，因此內含的Power晶片均需要薄化，昇陽半也將持續將薄化產能由8萬片擴充到2019年底的13萬片的水準，加上晶圓再生新產能投入，6月再生晶圓再開出2萬片產能，下半年營運將優於上半年。