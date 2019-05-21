威盛跨入車用市場有成 獲得車載電腦系統大獎

2019-05-21 11:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



IC設計威盛（2388）佈局車用市場有成，在中國舉辦第三屆決策者智慧汽車大會中獲得「最佳車載電腦視覺技術獎」，威盛Mobile360智慧駕駛開發平台搭配中國武漢小獅科技，切入巴士、計程車、物流、特種車輛等領域，法人預估下半年至2019年車用貢獻度可望明顯增加。

威盛佈局車用市場耕耘多年，今年效益逐漸顯現，以人工智慧嵌入式平台在自動駕駛車載應用，近期在中國深圳舉行第三屆決策者智慧汽車大會中獲獎，其智慧駕駛開發平台最新推出的Mobile360 700行車記錄器、Mobile360先進駕駛輔助系統，結合合作夥伴小獅科技第十代「小獅號」自動駕駛配送車共同亮相。

威盛表示，威盛具備30餘年的晶片研發經驗，Mobile360智慧駕駛開發平台是以高性能AI晶片為運算核心，覆蓋了車規級硬體、演算法、軟體及攝影機領域的核心技術。

該公司在全球超6000多項的頂尖技術專利，不斷突破智慧駕駛領域的技術難關，目前該平台已廣泛應用於巴士、計程車、物流、特種車輛等領域。

該平台與合作夥伴武漢小獅科技共同推出自動駕駛物流配送車，是中國首批在開放環境下進行無人配送車運營公測的產品之一，是室內外一體化特種運輸機器人，目前可在學校、住宅園區、工業園區等場所運輸物品、傳遞文檔等。