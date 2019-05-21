群創強化競爭優勢 衝新技術、新品發展

2019-05-21 11:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



面板廠群創（3481）將於6月20日召開股東會，今（21）日致股東報告書出爐，經營團隊展望今年景氣，坦言面板市場將呈現長期供過於求，加上市場景氣渾沌，「對面板業衝擊在所難免」。群創表示，將積極調整經營策略，朝向可撓性顯示、AM Mini LED等新技術邁進，力求突圍。

群創去年全年合併營收2,794億元，稅後純益22億元，每股純益0.22元，連續六年獲利。

不過，今年受到面板價格崩跌，加上淡季等因素衝擊，國內外主要面板廠大多在力保「不虧多」；群創維持住出貨量，尤其電視首季出貨量為各廠第三，但仍難逃虧損命運，合併營收599億元，稅後損失37億元，每股純損0.37元，連虧兩季。

展望今年，包括群創、友達等廠，不約而同預期面板市場將呈現長期的供過於求，並力求以技術含量突圍。

群創在致股東報告書中，點出今年發展重點，會朝向新技術精進、開拓新應用領域，進攻高端技術產品、開拓新興開發中市場，透過技術質量提升，找到新藍海，替公司及股東創造最大利益。

關於新技術部分，群創表示，公司在可撓性顯示、IGZO、AMOLED、AM Mini LED、Micro LED、觸控整合技術、廣色域顯示、中大尺寸觸控面板等產品研發，皆獲得相當成果，有助他們在激烈競爭產業環境中，脫穎而出，鑄造佳績。

至於現階段各尺寸面板發展，群創指出，大尺寸液晶電視將朝更大尺寸、節能、高畫質、窄邊框發展，同時強化整機製造；筆電致力低耗電、IGZO、窄邊框及輕薄化方向努力。