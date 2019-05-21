台灣大帶量走升 早盤股價漲1.3%

2019-05-21 11:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



台灣大（3045）今（21）日帶量走升，早盤股價大漲1.3%、成交量也迅速放大至3,000餘張，日K浮現一根長紅棒，順利站穩短期均線。

台灣大即將於6月12日召開股東常會，在新出爐的致股東報告書中，台灣大董事長蔡明忠表示，台灣大已經連續七年拿下本土電信業每股獲利王，去年推出台灣第一家原生行動支付M+發紅包，同時將觸角延伸到純網路銀行，並建置國家級AI雲端平台。

蔡明忠表示，智慧生活與數位經濟是未來成長的重點，未來，將加速5G商業模式發展，並與人工智慧（AI）結合，開拓多元商機。