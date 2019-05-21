台灣大帶量走升 早盤股價漲1.3%

相關新聞
大聯大盤中股價 逆勢小漲2019-05-21 10:32
康控Q2營運回溫 股價抗跌走揚2.35%2019-05-21 09:46
群創調整經營策略 朝更大尺寸電視及面板新應用發展2019-05-21 08:52
光群雷旗下群曜醫電 推膠囊內視鏡2019-05-20 23:18
國碩 4月每股淨損0.08元2019-05-20 23:14
智慧音箱熱 鴻海、仁寶樂2019-05-20 23:13
臻鼎迎急單 營運看旺2019-05-20 23:13
和大、貿聯展望 法人保守看2019-05-20 14:24
緯創因應貿易戰 林憲銘：生產、供應鏈更彈性2019-05-20 11:11
多元成長契機 宏碁帶量走強2019-05-20 10:22
最情況已過 立積股價逆勢走揚2019-05-20 10:10
蘋概股搶食非蘋商機 搶到手 誰就能立於不敗！2019-05-17 16:30
鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂2019-04-16 23:58
被動元件股高殖利率行情 拉開序幕2019-04-04 23:34
崇越電 拿下國際大單2019-03-05 23:35
熱門文章
華為若暫停出貨 外資估台積電等16廠商獲利大縮水2019-05-20 12:50
華為遭封殺 台廠供應鏈從上到下恐無一倖免2019-05-20 12:05
美中貿易戰升溫 國巨、可成、台郡外資砍價2019-05-20 19:33
台股逆勢收紅 有二原因2019-05-21 00:08
台積電不振 電子仍是提款機2019-05-20 14:24
華為若無法用Google程式 沈榮津：訂單仍在台廠2019-05-20 13:33
華為被斷糧殺傷力不容小覷 台積電ADR大跌近4%2019-05-21 07:06
外資逆勢買台股 內需居多2019-05-20 14:24
華為概念 短線別碰2019-05-20 14:24
國泰金法說會 公布每股EV降至71.5元、衰退近5%2019-05-20 16:03
國巨、可成、台郡 外資砍價2019-05-20 23:20
台股再度失年線 終場小漲14.3點收10,398點2019-05-20 13:48
離岸風電快轉 大秀520行情2019-05-20 14:24
華為風暴延燒美股 大盤反彈訊號看這裡2019-05-21 08:53
臻鼎迎急單 營運看旺2019-05-20 23:13
和大、貿聯展望 法人保守看2019-05-20 14:24
富驊、台翰21日同步停牌 市場高度關注2019-05-20 19:03
台船 拿下離岸風電單2019-05-20 23:15
技術、籌碼雙多股 14檔喊衝2019-05-20 14:24
電子股不給力 台股10400點得而復失2019-05-20 14:24
群創調整經營策略 朝更大尺寸電視及面板新應用發展2019-05-21 08:52
國泰證首創美股定期定股 小資族輕鬆當美知名企業股東2019-05-20 14:40
風電族群 躍交投熱點2019-05-20 23:20
國泰證期顧問處吳佩奇：外資賣超力道減少 翻多了嗎？2019-05-21 08:30
智慧音箱熱 鴻海、仁寶樂2019-05-20 23:13
鈺創 晶片獲大廠採用2019-05-20 23:14
單車、製鞋、醫材股 抗震2019-05-20 23:20
SM大跌 不利台化、國喬2019-05-20 23:15
華宏發威 一路旺到Q32019-05-20 23:15
台積電跌勢加重台股收漲14.3點 三大法人賣超30.57億2019-05-20 15:34
就市論勢／藍牙耳機、越南概念 聚光2019-05-20 23:17
期貨商論壇／穩懋期 醞釀反擊2019-05-20 23:12
儒鴻、漢唐 四檔有潛利2019-05-20 23:25
光群雷旗下群曜醫電 推膠囊內視鏡2019-05-20 23:18
嘉泥 活化兩岸資產2019-05-20 23:15
外資上週賣超512.47億元 大賣金控股2019-05-20 14:03
法人買超百元股 發揮撐盤力道2019-05-21 08:55
富驊、台翰停牌 傳將整合2019-05-21 00:45
短多點火風電、生技族群 營造520行情2019-05-20 23:29
美股期低點攻防戰 停聽看2019-05-20 14:24
留言