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康控Q2營運回溫 股價抗跌走揚2.35%

2019-05-21 09:46經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

康控-KY（4943）第2季營運回神，在車用及光學類產品貢獻營收之下，揮別第1季低潮期，法人預估單季營收挑戰高個位數成長，今（21）日股價逆勢抗跌，早盤一度來到130.5元，漲幅2.35%。

康控第1季財報表現不佳，稅後淨損 1.56 億元，每股淨損1.33元，創下上市掛牌以來首度虧損，法人預期第2季營運可望走出谷底，除車用及光學類產品於第1季開始小量貢獻營收，台系客戶市佔成長，帶動康控第2季營運回溫，聲學元件營收可維持去年水準，而車載鏡頭預期下半年開始出貨及貢獻營收。

營收康控

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