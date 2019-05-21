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角頭刺客：繼承「小泉」之名的日本政治豪族

因應Google華為有「B計畫」 更大的危機在硬體斷供

群創調整經營策略 朝更大尺寸電視及面板新應用發展

2019-05-21 08:52經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

群創（3481）將於6月20日舉行股東常會，致股東報告書出爐。群創表示，面對大陸新面板廠產能的持續開出，預期面板市場將呈現長期供過於求的現象，且市場景氣渾沌，對於面板業的衝擊仍在所難免，因此積極調整經營策略，朝向新技術精進、開拓新應用領域，進攻高端技術產品、開拓新興開發中市場，透過技術質量的提升，找到新藍海，為公司及股東創造最大的利益。

展望2019年的研究發布局，群創表示，在顯示技術開發，持續以協同客戶開發消費者理想規格產品、擴大市場，同時增加競爭力、友善環境為主要訴求。

開發方向包含：環保材料、省電低耗能、高畫素、高彩度表現、輕薄、窄邊框、高動態表現、觸控、廣視角、以及全方位的系統服務整合等，獲致顯著的成果。

為更強化企業競爭優勢及長期展望，積極投入新技術、新產品的研究發展，如可撓性顯示、IGZO、AMOLED（有機發光技術）、AM Mini LED、MicroLED（微發光二極體）、觸控整合技術、廣色域顯示、中大尺寸觸控型面板等的開發，都獲致相當成果，更有助於本公司自激烈競爭的產業環境中脫穎，鑄造佳績。

大尺寸TFT-LCD產品中，液晶電視除了持續朝向更大尺寸、節能、高畫質（4K8K）、窄邊框發展外，亦強化整機製造的競爭力；液晶螢幕主要訴求為電競及窄邊框，而筆記型電腦產品朝向低耗電、IGZO、窄邊框及輕薄化的技術方向為主要發展趨勢。

除此之外，也朝向面板新應用發展，積極擴展公共顯示器、商用顯示器、特殊應用的範疇，希冀能提供消費者更多元化的商品，以對現有產品線進行升級。

中小尺寸則因車用市場、智慧型手機、手錶應用的蓬勃發展與觸控技術的日趨成熟，更陸續有廠商投入AMOLED或可撓式面板等下一世代技術的研發，成為近年來產品最多樣化且成長最快速的產品類別，展望2019年，可撓式、異形切割、屏下指紋與Sound on Panel等技術將為中小尺寸面板發展趨勢。

面板觸控LED

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