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自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

緯創因應貿易戰 林憲銘：生產、供應鏈更彈性

2019-05-20 11:11經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

緯軟董事長林憲銘 （本報系資料庫）
緯軟董事長林憲銘 （本報系資料庫）
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緯創（3231）營業報告書出爐！董事長林憲銘指出，鑑於地緣政治與全球貿易爭端料將助長經濟成長不確定性，對總體經營環境之影響已逐漸擴大，除在設計、生產和供應鏈上採取更彈性措施以降低整體衝擊外，同時亦強化全球佈局，以利因應貿易戰及風險管理。

回顧去年，林憲銘認為，去年美中貿易戰火延燒、極端氣候、網路攻擊事件等，對企業營運愈趨嚴峻。儘管外部競爭環境充滿變動與挑戰，緯創一方面開源節流，優化客戶結構及產品組合雙管齊下，帶動公司全年營收較前一年微幅成長。

展望今年，林憲銘表示，緯創有鑑於地緣政治與全球貿易爭端料將助長經濟成長不確定性，對總體經營環境之影響已逐漸擴大。緯創除維持產品和服務的核心競爭力之外，在設計、生產和供應鏈上採取更彈性措施以降低整體衝擊。緯創亦強化全球佈局，以利因應貿易戰及風險管理。

為提升營運之敏捷及效率、加速數位轉型，緯創在今年初啟動組織改組，將組織調整為緯創科技、緯創智能及育成事業。在緯創科技方面，主要負責個人電腦、顯示產品、伺服器、網路電話與客戶售後服務之營運，致力於追求獲利成長，持續調整客戶與產品組合，並改善營運效率、提高產能利用率。

在緯創智能方面，專注於智能聯網裝置與方案服務以及專業代工業務，包括行業用智能手持裝置、智能音箱、智能手機、智能週邊產品與顯示器元件等產品之設計與製造，將緯創產品拓展至物聯網與智慧家庭之創新市場領域。

在育成事業方面，緯創醫學積極投入在醫療器材研發製造與醫療大數據的智慧醫療服務，緯育提供學校與企業數位教育培訓服務，緯謙提供企業雲服務與智慧製造服務。 透過這些平台和微服務之設立，以及大數據與人工智慧技術之運用，逐步建立緯創下一 波的智能服務產業。

緯創去年全年合併營收達8,895.36億元、年增6.4%。毛利率4.2%，合併營業利益率1.2%，合併營業利益為107.66億元，歸屬母公司的全年獲利為49.08億元，每股盈餘（EPS）為1.76元。各產品表 現以資料中心、網路電話、桌上型電腦及零件模組事業成長較為突出。

緯創貿易戰

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