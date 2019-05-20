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豪雨狂炸！北市士林北投多處積淹水 計程車拋錨地下道

自貿區的灰色地帶，台灣承受得了嗎？

多元成長契機 宏碁帶量走強

2019-05-20 10:22經濟日報 記者馬瑞璿╱即時報導

宏碁（2353）今早帶量走強，早盤大漲1.3%、成交量迅速放大到千張以上，只可惜空方大軍壓境，使得日K浮現一根帶有上影線的短紅K棒，上攻5日線未果。

宏碁新年報出爐，宏碁董事長暨執行長陳俊聖指出，布局人工智慧（AI）、自動駕駛技術之餘，新事業如建碁、展碁、安碁與子公司安圖斯科技均有亮眼表現，創造多元成長契機。

而對於宏碁來說，2018年可說是充滿機會和挑戰的豐收年，2018年宏碁合併營收達2,422.7億元，年成長2.1%，稅後純益30.6億元，年增8.7%，每股純益1.01元，創八年來新高。

宏碁董事長陳俊聖。 圖／聯合報系資料照片
宏碁董事長陳俊聖。 圖／聯合報系資料照片
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宏碁自動駕駛陳俊聖

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