輝達財報優於預期 技嘉、微星逆勢抗跌

2019-05-17 12:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



NVIDIA首季財報表現優於預期。路透 分享 facebook

晶片大廠輝達（NVIDIA）公佈首季財報，表現優於預期，且對電競事業重啟成長充滿信心，帶動盤後一度大漲逾7%，法人預估，隨著輝達釋出對電競前景樂觀看法，對於相關電競、板卡族群微星（2377）、技嘉等後市有正面助益，激勵今（17）日相關個股盤中上漲，表現逆勢抗跌。

輝達公告第1季營收為22.2億美元，雖年減31%，但優於分析師預期；第1季淨利為3.94億美元，每股純益（EPS）0.64美元。

分析師原估每股純益為0.56美元，在重點產品遊戲晶片事業，輝達首季為10.5億元，年增11%，優於華爾街先前預估。

輝達執行長黃仁勳說：「公司已經恢復遊戲業務的成長，將近100種GeForce Max-Q NB出貨。」他認為，中國市場已經穩定下來，該市場由於有將近3億個PC遊戲玩家，預料將持續維持成長力道。

不過，儘管今年輝達預期電競筆電仍將持續成長，但由於intel（英特爾）CPU缺貨，短期仍將影響增長力道。

目前國內電競廠普遍認為，由於電競PC、NB主打高效能，故CPU採用高階產品，較不受干擾缺貨影響，但類電競、中低階產品線等商品預期仍將受到CPU缺貨干擾，壓抑出貨量。

輝達自去年底推出圖靈（Turing）架構的新一代顯卡產品RTX系列，主打光影追蹤及人工智慧（AI）功能，不過受到產品價位過高及市場不買單影響，今年輝達陸續改變策略，推出平價版產品，近期陸續推出GeForce GTX 1660Ti、 GTX 1660和GTX 1650等電競顯卡，也帶動板卡廠買氣。

微星第2季全力衝刺電競產品線，5月上旬宣布推出搭載全新Intel第9代電競桌機，包含旗下Infinite系列、Trident 系列、Codex系列完整產品線一次到位。其他產品線方面，搭載Intel第9代處理器的電競筆電，及搭載NVIDIA GeForce GTX 16系列獨立顯示卡的產品於4月下旬同步推出，總計有18款新機上市。