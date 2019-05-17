親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

亞洲第一同婚專法第4條過關！524後同志可結婚登記

新巴黎聖母院？雷射光塔與空中泳池的修復狂想賽

輝達財報優於預期 技嘉、微星逆勢抗跌

2019-05-17 12:51經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

NVIDIA首季財報表現優於預期。路透
NVIDIA首季財報表現優於預期。路透
分享

晶片大廠輝達（NVIDIA）公佈首季財報，表現優於預期，且對電競事業重啟成長充滿信心，帶動盤後一度大漲逾7%，法人預估，隨著輝達釋出對電競前景樂觀看法，對於相關電競、板卡族群微星（2377）、技嘉等後市有正面助益，激勵今（17）日相關個股盤中上漲，表現逆勢抗跌。

輝達公告第1季營收為22.2億美元，雖年減31%，但優於分析師預期；第1季淨利為3.94億美元，每股純益（EPS）0.64美元。

分析師原估每股純益為0.56美元，在重點產品遊戲晶片事業，輝達首季為10.5億元，年增11%，優於華爾街先前預估。

輝達執行長黃仁勳說：「公司已經恢復遊戲業務的成長，將近100種GeForce Max-Q NB出貨。」他認為，中國市場已經穩定下來，該市場由於有將近3億個PC遊戲玩家，預料將持續維持成長力道。

不過，儘管今年輝達預期電競筆電仍將持續成長，但由於intel（英特爾）CPU缺貨，短期仍將影響增長力道。

目前國內電競廠普遍認為，由於電競PC、NB主打高效能，故CPU採用高階產品，較不受干擾缺貨影響，但類電競、中低階產品線等商品預期仍將受到CPU缺貨干擾，壓抑出貨量。

輝達自去年底推出圖靈（Turing）架構的新一代顯卡產品RTX系列，主打光影追蹤及人工智慧（AI）功能，不過受到產品價位過高及市場不買單影響，今年輝達陸續改變策略，推出平價版產品，近期陸續推出GeForce GTX 1660Ti、 GTX 1660和GTX 1650等電競顯卡，也帶動板卡廠買氣。

微星第2季全力衝刺電競產品線，5月上旬宣布推出搭載全新Intel第9代電競桌機，包含旗下Infinite系列、Trident 系列、Codex系列完整產品線一次到位。其他產品線方面，搭載Intel第9代處理器的電競筆電，及搭載NVIDIA GeForce GTX 16系列獨立顯示卡的產品於4月下旬同步推出，總計有18款新機上市。

電競筆電GeForceNVIDIA微星技嘉

相關新聞

分析師：隆達明年MiniLED營運比重 可望衝雙位數

2019-05-17 11:35

華為供應鏈走弱 大立光盤中股價波段新低

2019-05-17 09:54

震旦行攻對岸 動能強

2019-05-16 23:34

創意 保守看今年營運

2019-05-16 23:34

微星、技嘉 業績有望回穩

2019-05-16 23:34

遠傳 衝刺5G、車聯網

2019-05-16 23:34

偉詮電攻手機鏈 營收補

2019-05-16 23:34

仁寶揪伴 強攻健康醫療

2019-05-16 23:34

華通營運落底 Q2向上

2019-05-16 23:34

鴻海尾盤急跌收最低 市值力守兆元大關

2019-05-16 16:59

康控利空出盡 Q2營收挑戰走出谷底

2019-05-16 14:31

Q1業績亮眼 凌群領軍強攻

2019-05-16 14:31

英業達Q2拉貨 三大業務成長

2019-05-16 14:25

入股JDI還在協商 江朝瑞：宸鴻今年穩中求上

2019-05-16 14:25

蘋概3雄休兵 台股震盪衰尾挫86點

2019-05-16 13:58

外資降評下修目標價 鴻海股價臨逆風

2019-05-16 12:50

聯發科拿下OPPO新機大單 Q2、下半年營運吃定心丸

2019-05-16 11:58

鋰鐵電池夯 台塑、立凱樂

2019-04-16 23:58

被動元件股高殖利率行情 拉開序幕

2019-04-04 23:34

崇越電 拿下國際大單

2019-03-05 23:35
看更多

熱門文章

五大華為概念股全倒 市值蒸發632億

2019-05-17 00:15

公股護盤 多買超金融、高股息

2019-05-16 14:31

經濟解析／外資賣不停台股難止穩 投資人只能這麼做

2019-05-16 18:00

鴻海尾盤急跌收最低 市值力守兆元大關

2019-05-16 16:59

晟德集團斥資6.7億 取得國光10.2%股權

2019-05-16 18:00

台股上檔壓力沈重 終場下跌86點收10,474

2019-05-16 13:52

台股回歸基本面 高營益率族群穩健首選標的

2019-05-16 19:22

高營益率績優股 趨吉避兇穩健首選

2019-05-17 00:15

鴻海市值大縮水 法人點出市場五大疑慮

2019-05-17 10:45

細胞製備族群 利多來了

2019-05-16 23:37

首季上市公司財報 大飲等3家尚未申報

2019-05-16 15:21

元大特股高息20報酬指數ETN 市占率近七成

2019-05-17 07:22

尚志6月26日起 股票終止上市

2019-05-16 17:29

雄獅 搶進豪華郵輪商機

2019-05-16 23:34

台幣貶 法人錢進資產股作價

2019-05-16 13:59

三立董座 躍農林第二大股東

2019-05-16 23:34

市場震盪 台股外資連七賣

2019-05-16 23:44

浩鼎、醣聯…不缺席

2019-05-16 23:37

中鋼成本墊高 壓縮獲利

2019-05-16 23:34

華通營運落底 Q2向上

2019-05-16 23:34

台股開低震盪失守1,0500點關卡 三大法人賣超149.42億

2019-05-16 15:09

華為供應鏈走弱 大立光盤中股價波段新低

2019-05-17 09:54

微星、技嘉 業績有望回穩

2019-05-16 23:34

蘋概三王領跌台股翻黑 法人：5日線沒站上反彈都是假的

2019-05-17 12:16

創意 保守看今年營運

2019-05-16 23:34

手機較弱 AirPods供應鏈可望先回溫

2019-05-16 14:31

凱美擁料源優勢 獲利俏

2019-05-16 23:37

康控利空出盡 Q2營收挑戰走出谷底

2019-05-16 14:31

宣德砸1.2億 投資美商

2019-05-16 23:37

威剛電競報捷 新品上秀

2019-05-16 23:37

元大特股高息ETN 人氣旺

2019-05-17 00:15

仁寶揪伴 強攻健康醫療

2019-05-16 23:34

抗戰三悍將出列 食品、資訊服務、水泥逆勢走揚

2019-05-17 08:54

麗豐 今年拚賺兩股本

2019-05-16 23:34

偉詮電攻手機鏈 營收補

2019-05-16 23:34

中美晶、台表科認購熱

2019-05-16 23:17

就市論勢／台灣50 中長線優選

2019-05-16 23:41

外資積極作多 元太股價續上攻

2019-05-17 09:56

宜鼎搶商機 設AIoT專區

2019-05-16 23:37

Q1業績亮眼 凌群領軍強攻

2019-05-16 14:31
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top