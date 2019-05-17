固態硬碟價格Q3回穩 矽力電源管理出貨放量

2019-05-17 12:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



固態硬碟（SSD）第3季合約價格可望止跌回穩，根據集邦科技旗下TrendForce記憶體儲存研究資料顯示，連續下跌六個季度主流SSD，第3季有機會跌幅收斂，電源管理IC矽力-KY（6415）下半年SSD出貨回溫，在高階SSD滲透率持續攀升下，法人預估單季營收可望雙位數成長。

今年NAND Flash產業明顯供過於求，SSD廠商大打價格戰導致PC OEM用SSD價格大跌，TrendForce研究協理陳玠瑋指出，2018年NB SSD搭載率已首度突破50%大關。由於主流容量128／256／512GB SSD合約均價自2017年高點迄今已大跌超過50%，加上512GB與1TB SSD合約均價在年底前，有機會跌破每GB 0.1美元，將刺激出大量取代500GB與1TB HDD的需求，預期2019年SSD搭載率將落在60%至65%的水位。

第3季有傳統銷售旺季與蘋果新機備貨需求加持，需求端有機會較上半年好轉，加上多數NAND Flash原廠放緩擴產計畫並宣佈減產抑制供給量，不過產業鏈庫存水位仍偏高下，預期第3季SSD主流容量合約價持續走跌的機率仍偏高，但跌幅可望收斂。

矽力用於SSD電源管理IC憑藉體積小、效率高優勢獲得韓系客戶青睞，為穩定供應鏈成員之一，在筆電等消費型及伺服器搭載SSD滲透率不斷攀升，及主流合約價格止穩，矽力第3季SSD出貨可望放量，法人預估下半年單季營收可望呈現雙位數季增。