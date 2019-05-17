ZenFone 6亮相 翻轉鏡頭吸睛

2019-05-17 11:59 經濟日報 記者 經濟日報 記者 馬瑞璿 ╱即時報導



華碩（2357）今天凌晨在西班牙瓦倫西亞藝術科學城（The City of Arts and Sciences）發表ASUS ZenFone 6，由華碩董事長施崇棠親自領軍、高通總裁Cristiano Amon也一同出席，ZenFone 6也是華碩調整營運方針後，首款推出的旗艦機種，市場關注。

華碩董事長施崇棠表示，華碩對創新與科技始終懷抱熱情，ASUS ZenFone 6的誕生就是最佳例證，研發這款手機時，華碩面臨了螢幕、相機、電力、效能等四大挑戰，逐一克服後，ZenFone 6於焉誕生。

高通總裁Cristiano Amon表示，ZenFone 6採用高通Snapdragon 855行動運算平台，能快速且流暢執行多工作業，可與全新相機設計相輔相成，為全球用戶打造無懈可擊的絕佳拍攝體驗。

ZenFone 6配備創新翻轉式相機，以先進液態金屬製成，比不鏽鋼材質輕20%，強度卻為不鏽鋼的4倍，搭載高通Snapdragon 855晶片，內建6.4吋NanoEdge窄邊框全螢幕，兼具92%超高屏占比，並內建5,000mAh大容量電池，充電一次即可連續使用2天。

新一代ZenFone 6首度採用「無瀏海設計」，在各大廠牌強調自己有多少顆優異的前鏡頭時，華碩這款新手機剔除前鏡頭設計，反而改採鏡頭反轉設計，當用戶需要前鏡頭拍照的時候，將相機鏡頭反轉過來，即可成為前鏡頭拍攝，螢幕不再需要留空間給相機，真正做到全螢幕設計。

ZenFone 6也是華碩去年進行組織調整後，首款對外發表的新機種，華碩聚焦開發手機，過去以入門款搶攻市場，然而，隨著智慧型手機市場變化甚大，華碩手機也開始調高手機售價，去年也喊出，未來手機產品將聚焦電競用戶（Gamer）及專家用戶（Power User）市場。