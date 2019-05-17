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分析師：隆達明年MiniLED營運比重可望衝雙位數

2019-05-17 11:35經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

LED隆達（3698）去年在台灣LED廠中，領先推出MiniLED產品，市場分析師表示，該公司今年在MiniLED出貨比重仍不高，不過，在市場需求增加之下，預期明年隆達在MiniLED出貨比重可望站上雙位數。

隆達去年第4季推出MiniLED電競用顯示器之後，今年以來，該公司在MiniLED的出貨就持續增長，而市場分析師近日表示，該公司今年下半年MiniLED的出貨，在背光業務中，出貨比重可望來到高個位數佔比，其中，包括顯示器及筆記型電腦，在市場發展趨勢的帶動下，預估明年MiniLED出貨佔比可望達雙位數以上。

隆達電子也表示，隨著市場對電競等高階顯示器需求日增，隆達的mini LED背光產品去年已率先業界量產，今年將再推出系統整合度更高的Mini LED模組，達到進階的動態對比效果。

此外，在車載應用，隆達電子也開發了可見光與不可見光之各式產品，並於先前的國際展覽中，發表車用LED矩陣式光源模組，可投射動態圖形或訊息於道路上，為未來車載應用市場的先驅概念產品。

另外，更推出3D感測VCSEL元件產品，可運用於車載駕駛中控台選單的手勢辨識、以及防瞌睡應用之人臉辨識等。

隆達第1季稅後純益為1.13億元，首季每股稅後純益為0.22元，相較上一季及去年同期，今年首季隆達均繳出轉虧為盈的表現，今年下半年及全年營運有望持續回升。

LED隆達顯示器

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