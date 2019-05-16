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高階感測元件出貨旺 矽創早盤股價漲2.5％

2019-05-16 09:41經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

矽創（8016）受惠於陸系及韓系新款手機發表，高階感測元件出貨暢旺，第2季營運動能維持第1季榮景，法人預估單季營收挑戰歷史新高，今（16）日股價高點來到141.5元，漲幅2.5%。

中國品牌手機客戶新推機種紛紛走入全屏面設計，矽創P-sensor性價比優於競爭對手，出貨量逐季成長，加上切入韓系品牌大廠供應鏈，第2季營運可望持續走高。

此外，G-sensor除了原有的手機客戶外，今年又切入穿戴裝置產品，加上矽創積極拓展無線藍芽耳機應用市場，預估該部分營收將成長30%。

矽創手機營收

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