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英業達第1季EPS為0.47元 優於預期

2019-05-15 18:46經濟日報 記者蕭君暉╱即時報導

英業達今日公布2019第1季稅後純益16.97億元，年增33.51%，季增19.50%，主要是今年第1季認列一筆業外收入5.8億元，推升第1季獲利表現優於預期，預期第2季營運較第1季小幅成長，主要是受到中央處理器缺貨的影響。

英業達表示，2019年第1季有賣一筆土地，使得該公司可以認列5.8億元業外收益，該公司第1季每股稅後純益（EPS）為0.47元，優於去年第4季EPS0.39元，也優於去年同期的EPS0.35元。

展望2019年第2季，英業達表示，筆電因為中央處理器缺貨，使得第2季筆電出貨量，將較第1季小幅成長，伺服器產品第2季因為中國客戶帶動下，使得出貨量可以中位數成長，但因為是出給中國大陸客戶，毛利率會比較不好。至於智慧手持裝置出貨量，則會小幅增長。

因此，預估英業達2019年第2季整體營運，將較第1季小幅成長，但受到出貨給大陸客戶伺服器比重提高，使得毛利率會稍微下修一些。

法人認為，英業達進入2019年第2季後，將受惠蘋果無線耳機AirPods出貨強勁增長，以及中國大陸品牌廠小米，在智慧手機產品拉貨力道持穩增溫，加上來自大陸的伺服器客戶出貨動能延續。

英業達2019年4月營收年增2.18%、達392.1億元，前四月合併營收年增7.6%、達1,540.75億元，均站上歷年同期新高。

隨著中美貿易戰加遽，並可能對筆電課徵25%關稅，英業達表示，若真的發生，短期筆電將拉回台灣生產，至於長期方案，還要與客戶及供應商一起討論才行。

英業達筆電EPS

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