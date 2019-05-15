群創主管5月起最高減薪15% 基層員工仍維持8月調薪

2019-05-15 14:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創董座洪進揚 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 針對《鏡周刊》報導群創（3481）高層減薪15％等，群創光電今（15）日發布四點回應，強調群創經營團隊擔責，誓言「三年內開創新局」！

群創今日發布四點回應如下：

1、 群創經營團隊擔責 三年內開創新局

近年來，由於大陸地區新世代面板廠產能陸續開出，以及韓國廠商加速轉進新技術領域（OLED, QLED,... etc.）等衝擊，整體面板市場售價持續下跌，面板廠商的營運成長本已經遭受嚴峻挑戰，如今，更因中美貿易戰雪上加霜，嚴重程度遠超越預期。

因應經濟及市場的現況，群創光電經營團隊除積極回應市場需求、強化公司競爭優勢外，更由董事長洪進揚、總經理楊柱祥率領全體中心級協理級主管自動減薪，以宣示經營決心，然基層員工仍維持每年8月調薪規劃，以穩定留才。

群創經營團隊決議CEO／總經理自5月起減薪15%；協理級以上高階主管自6月起集體減薪10%，但基層員工今年度8月仍維持調薪規劃。

群創光電王志超顧問指出，未來全球面板業將面臨汰弱留強的殘酷戰役，群創畢其全力打這一仗，攸關存亡，是相當艱辛的一仗。

群創董事長洪進揚也表示，減薪代表擔責，三年內經營團隊要帶領群創到更大、更穩固的地位，將實質回饋股東列為最優先工作。

2. 強化彈性生產策略 積極回應市場需求

面對中美貿易戰及市場需求趨勢，並兼顧成本效益，群創光電積極思考如何靈活運用可用之資源及產能。

同時，為回應大陸地區客戶希望供應商提供製造與行銷業務的「就地服務」，群創光電持續評估業務模式以及與大陸地區其他面板廠進行策略合作的可行性，以創造客戶及群創光電雙贏。

彈性的在地生產及銷售策略，除避免關稅壁壘衝擊外，更可以快速回應市場趨勢、帶動公司銷售動能及營收。

3. 精進並控管技術 保有優秀人才

群創光電持續精進產品及製程技術，2017年在路竹LTPS廠的投資，已經開始為公司創造穩定的營收及現金流，這座工廠不僅貢獻群創中小尺寸產能，更使群創在LTPS產業鏈具有舉足輕重的話語權，經營團隊將用成果證明，這是一項成功的投資。

群創光電也積極規劃多樣薪酬福利政策，以招募並保有優秀人才，部分人員雖因執行策略合作專案而需至合作對象廠區進行相關評估工作，但絕非報導所述人才外流。

群創光電必須特別指出：週刊報導中所稱群創將IGZO技術提供給中國面板廠的情形，絕非事實。

4. 積極佈局 三年內價值回饋

群創光電2018年配息表現不如股東預期，更強化經營團隊承擔及捍衛股東權益的決心。

身處面板產業汰弱留強關鍵時期，「逆境投資」是經營團隊為了順風時豐盛收割的必然選擇，群創光電是獨立經營的公司，公司的經營策略均是經營團隊本於公司永續經營的方向及公司最大利益獨立作成，絕無涉及掏空或背信。

群創的新創技術與營運模式規劃，均是將目標放在三年內實現「加值化 、平台化、 多元化」的實質績效，以回應股東的託付。

經營團隊承諾三年內為群創開創新局，維護並持續回饋股東權益。

群創強調，群創為獨立法人，郭先生及鴻海集團為投資人關係，群創光電經營團隊自主規劃策略佈局。 此外今年首季逆風，群創與國際面板廠皆面臨虧損，但非如媒體誤傳一天賠1億元，特此更正。

群創為正派經營企業， 為35萬股東與5.6萬名員工及家庭打拼，請媒體匡正視聽，為台灣面板業加油。