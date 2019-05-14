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十銓首季業績成長 續推品牌及工控產品

2019-05-14 11:54經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

十銓科技（4967）公布首季稅後純益為0.42億元，較去年同期成長23%，也較上季成長110%，該公司表示，未來營運策略上，仍將持續強化品牌推廣及工控產品的市場布局。

十銓第一季合併營收達16.92億元，較去年同期年增3.78%；首季稅前盈餘0.47億元，年增21.29%，每股稅後純益（EPS）0.62元，在上市增資後，交出優於去年同期的營運成績，十銓表示，該公司首季營運成長，主要由於公司專注品牌推廣及工控發展的效益浮現，相較其他同業兩極化的表現，十銓強調，未來將更堅定集團發展策略，多軌並進以持續降低產業波動及市場淡旺季的影響，進一步提昇營收及獲利。

十銓表示，該公司第一季整體營運在品牌、電競、工控三大事業群分頭併進下，品牌DRAM佔比達34%、Flash產品達17%，客製化工控/SI則佔30%，電競、行動周邊等策略性產品佔18%。

該公司表示，雖DRAM及NAND Flash產業供需仍待調節，然SSD產品受惠每GB單價進入消費市場甜蜜點，加速取代HDD成為PC/NB主要搭載的儲存媒體，背後更有龐大的升級商機，十銓已積極布局 SSD 全系列產品線；記憶體則是以高階RGBGaming為主力，持續搶攻歐美及東南亞直播及電競相關族群，輔以SI市場的大量裝機出貨，進一步提高品牌市佔率。

十銓電競

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