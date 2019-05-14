2019 SID顯示週 康寧秀8K TV等應用新款玻璃基板

2019-05-14 11:49 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



康寧公司（GLW）宣布，針對中大尺寸高效能平板電腦、筆記型電腦與8K電視的沉浸式顯示技術，推出優化後的新款玻璃基板Corning® Astra™ Glass。康寧於5月14日至16日，在美國加州聖荷西舉行的國際資訊顯示學會（SID）顯示週活動，在1119號展位展出這款新品及其它先進玻璃產品組合。

經過精心設計的Astra Glass，可以達到面板廠生產出有更高的像素密度的高效能顯器，以滿足消費者對畫面更明亮、更新頻率更高、影像更逼真的需求。為了生產達到這些效能要求的顯示器，面板廠需要使用一種兼具熱穩定與尺寸穩定特性的玻璃，以提高產量，同時達到所要求的解析度。

康寧玻璃科技集團高效能顯示器業務總監Han Yim表示，多年來與客戶密切配合，明白他們對氧化物半導體（oxide）顯示器玻璃的需求，才能讓尺寸更大的行動裝置和電視機達到 8K解析度，這些需求也就是低total pitch變異量、低總厚度變異量和低下垂量。Astra Glass滿足氧化物半導體（oxide）製程在精度、高溫加工方面的要求，是我們的顯示器基板產品組合的生力軍，加上EAGLE XG® Glass和Lotus™ NXT Glass，可以滿足客戶的各種需求。

Astra Glass可用於多款高效能面板 - 從高階非晶矽（a-Si）產品到IGZO氧化物半導體。Astra Glass的明亮畫質及更新頻率高等特性，使得它成為生產大尺寸8K電視和高效能筆記型與平板電腦的基礎。

除了Astra Glass，康寧還將在展位展出：

•Corning Lotus™ NXT Glass：強化高效能顯示器的設計和製造，並且針對不斷成長的LTPS-LCD和LTPS-OLED產業進行優化。領引產業的Lotus NXT Glass有著適用於生產可撓式OLED面板的優異關鍵屬性，自2015年推出以來，已用於生產超過3.75億具可撓式OLED面板的手持裝置。

•Corning® Gorilla® Glass：是超過45間OEM業者心目中保護玻璃的首選產品，已用於超過60億具裝置上，具有卓越的抗損、光學清晰度和觸控靈敏度。

•Augmented Reality Solutions：為時尚穿戴式設計所開發出這款引領業界的玻璃產品，協助打造出最先進的擴增實境／混合實境體驗。康寧的超平坦、高折射率玻璃可在導波管中呈現出極佳的畫質，而引領業界的尺寸可讓客戶降低成本。康寧還提供世界級的計量儀器和自動雷射玻璃切割機，以協助改善大批量生產。