致新股價逆勢翻揚 盤中漲逾4%創四年新高

2019-05-14 10:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



電源管理晶片廠致新（8081）第2季營運步入傳統旺季，法人預期在面板電源管理IC需求轉強，營收挑戰雙位數成長，今（14）日股價逆勢翻揚，盤中一度來到93.7元，漲幅4.1%，創近四年新高紀錄。

致新第1季財報繳出亮麗成績，稅後淨利1.44億元，季增19%、年增327%，每股稅後淨利1.67元；由於產品組合改善及匯率使得單季毛利率上揚，其中面板類營收占比由上季33%增加至第1季的35%，TV類占比由20%增加到22%，推升獲利表現優於外界預期。

第2季進入致新傳統旺季，面板及TV可望持續成長，面板受惠於中國面板廠持續開出新產能，2018至2020年將分别有31.5萬、33.3萬和28.8萬片產能投產，2019年創下年度資本支出及產能的新高峰，致新將優先受惠於產能增加紅利。

另外4K電視滲透率持續攀升，而40吋以上4K滲透率仍低，未來成長空間大，今年在中國家電下鄉計畫及2020年東京奧運將以8K訊號轉播將有所於致新在電視電源管理IC出貨量增，平均售價也可望有所提升。

光學防手震部分，仍在努力當中，已提供給客戶XY軸向校調參數，客戶端反應良好，今年可望有好消息釋出，一旦光學防手震開始出貨可望帶動音圈馬達搭配出貨，為2019年營運加分。