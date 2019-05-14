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資訊及家電類產品加持 貿聯股價逆勢抗跌

2019-05-14 09:59經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

貿聯-KY（3665）受惠於資訊類產品再接獲國際大廠訂單，第1季毛利率攀升，基本面好轉帶動近期股價逆勢抗跌，守穩季線位置。

貿聯第1季稅後盈餘3.31億元，每股盈餘2.81元，季減26.8%、年增45%，主因原料成本下滑，且資訊類與電器類業務毛利率擴張，獲利表現優於預期。

第2季擴充基座與家電線束新專案可望帶動營收持續成長，資訊類產品有新客戶加入，而家電則受惠於智慧家電風潮，電源線及訊號線需求增加，法人預估第2季營收雙位數成長。

智慧家電毛利率貿聯

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