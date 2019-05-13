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宏達電Q1毛利率14.7% 每股虧損2.98元

2019-05-13 15:48經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

宏達電董事長暨執行長王雪紅。 聯合報系資料照／記者何佩儒攝影
宏達電董事長暨執行長王雪紅。 聯合報系資料照／記者何佩儒攝影
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宏達電（2498）13日公布今年第1季合併財務報告，毛利率14.7%，季增6.7個百分點，為自2017年第4季以來連續5個季度毛利率成長，稅後淨損24.6億元，每股虧損2.98元；宏達電全新EXODUS 1s 區塊鏈智慧手機，預計第 3 季上市。

宏達電第1季營收29.4億元，毛利率14.7%，營業淨損為27.3億元，營業利益率為-92.9%，稅後淨損24.6億元。

宏達電4月合併營收5.92億元，月減54.85%，年減71.77%，市場推測在缺乏新機的挹注下，單月營收再呈現衰退，創下上市掛牌以來的新低；累計今年前4月合併營收35.4億元，年減67.52%。

宏達電積極拓展VR的市場，VIVE致力於提供最佳的設計和軟體專業應用，以搭配全球最優秀的VR硬體，今年第1季在硬體部分推出全新VIVE Pro Eye頭戴式顯示器，預計近期內將上市。宏達電指出，在今年3月底針對企業市場推出的嶄新頂級VR一體機VIVE Focus Plus，已在4月開始陸續出貨。

軟體平台推出全球首創無限量VR訂閱服務Viveport Infinity，擴展Viveport服務的價值；除了Vive設備之外，Viveport Infinity也將支援其他多款VR設備；VIVE正在與Qualcomm Technologies合作，共同針對Qualcomm Technologies的XR一體機與5G智慧型手機的參考設計，進行VIVE WAVE平台的預載和優化。

宏達電表示，此舉有助於採用指定Qualcomm Snapdragon行動平台的OEM廠商，快速實現Vive Wave平台支援設備的商業化；另外，首款革命性5G MOBILE SMART HUB亮相，延續先前攜手全球各大電信商推出的成果，最近新增英國Three、德國Deutsche Telekom、瑞士Sunrise和芬蘭Elisa等歐洲電信商，都是提供HTC 5G Hub服務的電信客戶。

首款區塊鏈智慧手機HTC Exodus 1已開放新增多種加密貨幣及法幣購買途徑，並加速推動去中心化應用內容和締結聯盟更多合作夥伴；全新EXODUS 1s 區塊鏈智慧手機，是繼HTC EXODUS 1 之後提供有完整節點功能的版本，預計第 3 季上市。

宏達電去年每股純益14.72元，董事會通過去年度股利，每股擬配發0.38元現金股利，是從2015年以來、睽違3年後再度配發股息；股東會預計6月21日召開，除了討論股利之外，也將全面改選董事。

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