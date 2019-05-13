技嘉、微星第二季季電競產品喊衝

2019-05-13 10:31 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



板卡雙雄微星（2377）、技嘉（2376）4月營收雙雙回軟，但累計今年前四個月營收同為歷史次高，展望第二季，在英特爾（Intel）及輝達（NVIDIA）新品雙雙上市下，可望帶動板卡廠電競產品線出貨，為第二季業績增添柴火。

微星4月營收85.39億元，月減18%、年減14.1%，單月營收跌破百億關卡；累計今年前四個月營收380.3億元，年減8.9%，為歷史次高紀錄；技嘉4月營收43.86億元，月減36%、年減12.2%；累計今年前四個月營收204.2億元，年減18.9%，為歷史次高紀錄。

展望第二季，法人預估，由於英特爾推出第九代全新處理器，及輝達新款GTX 16系列顯卡上市，可望帶動新一波電競換機潮，為板卡廠第二季業績點火。

輝達於上月下旬針對遊戲筆電推出 GeForce GTX 1660 Ti 與1650 Turing架構顯示晶片，同時，電競筆電製造商將以售價799美元起，陸續推出超過80款搭載最新GeForce GPU的新款筆電。

微星本季全力衝刺電競產品線，5月上旬宣布推出搭載全新Intel第9代電競桌機，包含旗下Infinite系列、Trident 系列、Codex系列完整產品線一次到位。

微星在其他產品線方面，搭載Intel第9代處理器的電競筆電，及搭載NVIDIA GeForce GTX 16系列獨立顯示卡的產品於4月下旬同步推出，總計有18款新機上市。

微星指出，今年1月份發表輕薄電競GS75 Stealth以及多款搭載最新NVIDIA RTX 系列顯示卡的電競筆電，在競爭越加激烈的電競市場依舊殺出紅海、維持領先的龍頭地位，成功帶動第一季銷售業績成長兩成以上。本次新品發布可望再帶來新一波換機買氣，助攻第二季銷售業績再提升。