不如預期 台積4月營收減6％

2019-05-11 00:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 鐘惠玲 ／台北報導



台積電營收 圖／經濟日報提供 分享 facebook 台積電昨（10）日公布4月合併營收746.94億元，月減6.3%，為今年以來次低，法人認為，受惠近期非蘋新機拉貨積極，台積電5、6月營收應可回溫，本季業績目標應可達標。

台積電4月營收年減8.8%，累計今年前四月合併營收2,933.98億元，年減11.1%。台積電預期，第2季業績將介於75.5億美元至76.5億美元之間，季增6.3%至7.7%。外資連五日賣超，台積電昨天股價收在256元，下滑0.5元。

法人表示，台積電今年全年營收可能持平至成長3%之間，今年上半年表現較弱下，預期下半年每季的營收季增都有雙位數成長，才有機會達成至少持平的目標。

依往年營運軌跡，台積電上下半年業績比重，上半年大約45%-47%，下半年占55%至53%間，法人指出，台積電今年下半年業績占比可能高於以往，上下半年比重可能為44比56，等於下半年營收將比上半年成長逾二成。

法人認為，台積電在上半年原本不算樂觀的市況中，有華為的訂單及時挹注，下半年應有超微（AMD）、高通等客戶訂單加持，7奈米製程的動能非常強勁，單季業績占比甚至有機會達三成水準，下半年旺季可期，估計將可支撐整體營收表現，只是獲利仍然面對不小的挑戰。

展望2020年，法人認為，樂觀看待台積電將重拾強勁的成長動能，估計其業績有望成長一成以上，主要是因為蘋果手機銷售已相對和緩一段時間，在其2020年推出5G手機後，應當可迎來換機潮，加上其他廠商推出5G手機，整體5G手機數量將逐漸增加。相關商機不但可挹注台積電業績，對其獲利也有幫助，估計今年台積電每股純益可能接近13元，明年上看15元。

法人進一步指出，目前仍要觀察中美貿易戰所帶來的紛擾，對於終端市場需求會造成多大影響，這應該是現階段所面臨最大的變數。