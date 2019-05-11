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華映最後交易日 漲停收場

2019-05-11 00:18聯合報 記者張義宮╱台北報導

圖為華映公司大樓。 圖／聯合報系資料照片
圖為華映公司大樓。 圖／聯合報系資料照片
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大同集團旗下面板廠中華映管因發生債務危機，去年財報淨值為負數，將在下周一（十三日）下市，昨天是最後交易日，收盤直奔漲停○點一七元，成交量五萬二千四百五十七張。

華映是台灣第一家生產液晶面板的廠商。這次因轉投資大陸華映科技，遭華映科技第二大股東福建省電子信息集團催討積欠貨款，引爆債務危機，資產遭債權銀行拍賣，上游原料供應商一度停止供料，現在工廠只剩小量生產。

債務福建省電
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