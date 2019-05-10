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鴻海新任董事名單出爐 這兩人任董座呼聲高

CPU缺貨影響 宏碁4月營收月減4成、近三年單月低點

2019-05-10 19:07經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

PC品牌廠宏碁（2353）公布4月營收，單月合併營收為140億元，年減14%，月減高達四成，為2016年4月、近3年來單月低點。宏碁說明，處理器供貨短缺問題已漸見改善，但仍對業務造成影響；同時，電競市場日益成熟，對於硬體的需求也逐步趨緩。

累計前四月合併營收為新台幣686.80億元，年減3.3%。宏碁強調，宏碁拓展多重事業引擎之動能逐漸發酵，建碁公司、安碁資訊公司及周邊產品事業酷碁等本月營收年對年均以雙位數幅度成長。

宏碁首季合併營收 547.03億元，季減14%，與去年同期持平；營業毛利57.72億元，季減14%，略高於去年同期，毛利率10.55%，營業淨利5.54億元，季減96%，年增1.2%，淨利率為1%。首季稅後純益7.06億元，季增26%，年減約0.2%，單季EPS為0.23元。

儘管整體PC市況低迷，宏碁指出，在透過PC產品ASP（平均售價）提升，同時拓展多重事業成長引擎帶動下，將有助其因應大環境及產業之各式挑戰。

CPU缺貨拖累華碩、宏碁4月營收表現，華碩昨日公告的4月集團營收199.95億元，月減47.6%，年減3.5%，創單月新低。

華碩表示，隨著致力通路管理改善，持續強化產品創新及品質，筆記型電腦出貨量已漸趨穩回溫，預期第2季筆記型電腦出貨量及營收，有機會回升與去年同期持平或小幅成長。

營收宏碁
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