電信三雄4月獲利 台灣大奪單月、今年來EPS雙冠王

2019-05-10 17:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



電信三雄4月自結獲利出爐，台灣大(3045)奪下獲利雙冠王寶座。 圖／台灣大哥大提供 分享 facebook

電信三雄4月自結獲利出爐，台灣大(3045)以4月EPS 0.38元，累計今年前4月EPS 1.51元，奪下獲利雙冠王寶座，中華電居次，4月EPS 0.37元，前4月EPS 1.45元。

台灣大4月自結合併營收為96.8億元，營業利益14.2億元，稅後純益10.5億元，EPS為0.38元。自結累計前4月合併營收395.5億元，營業利益56.5億元，稅後純益41.2億元，EPS為1.51元，達成全年財測目標34%。

台灣大財務長兼發言人俞若奚表示，momo持續深耕品牌與服務品質有成，近期更推出「以圖搜圖」功能，提供用戶更完善的購物體驗，4月電子商務營收年成長達28%；有線電視業務營業利益亦維持良好成長動能，合計momo與有線電視業務營業利益年成長17%。

電信業務方面，公司致力於客戶維繫有成，月租型退租率持續改善，今年起月租型用戶亦恢復成長動能。透過多角化經營發展與成本費用的合理化，除減緩行動業務營收下滑的影響，也使各項業務營業利益都優於預期。

中華電今日公布4月合併營收165.3億元，與去年同期相較，行動服務營收因去年基期較高及持續受市場競爭影響而減少，客戶手機更換週期延長等因素使行動銷貨收入減少，抵銷國際網路營收、MOD營收及網際網路應用加值營收的增加；營業成本及費用為130.3億元；營業淨利為35億元；稅前淨利為36.2億元；歸屬於母公司業主淨利為28.7億元；每股純益0.37元。

累計中華電今年前4月營收678.6億元，歸屬於母公司業主淨利為112.2億元，每股純益0.37元；截至4月底止，光世代寬頻用戶數為362.3萬戶，60Mbps以上的客戶數204.5萬戶，其中，100Mbps以上客戶達147.1萬戶。MOD客戶數達206.0萬戶，行動通信總客戶數達1057.7萬戶。

遠傳公佈4月合併總營收67.37億元，合併EBITDA與稅後淨利分別為24.46億元與7.14億元，每股純益0.22元；累計今年前4月合併總營收275.57億元，累計合併EBITDA與稅後淨利為99.17億元與29.45億元，每股純益0.9元。

遠傳指出，累計前4月的EPS已達全年度財測目標35%。整體ICT資通訊業務營收也較去年同期大幅成長169%，主要受惠於金融產業等大型合作案，持續帶動整體營運動能。