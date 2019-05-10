廣達4月營收回溫 月增6.2%

2019-05-10 17:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 吳凱中 ╱即時報導



廣達（2382）今（10）日公布4月營收，相較上月成長6.2%，廣達指出，主要受惠產品組合改變，帶動單月營收成長。展望第2季，法人預估，廣達NB有望季增一成水準。

廣達4月營收781.27億元，月增6.2%、年增12.8%。累計今年前四個月營收2,994.57億元，年增3.2%。

廣達4月NB出貨220萬台，較上月減少60萬台，儘管NB出貨下滑，但廣達4月營收仍較3月成長。對此，廣達指出，主要是產品組合改變。法人表示，廣達4月營收成長原因，包含NB ASP單價提升及伺服器出貨穩健成長。

展望本季，法人預估，廣達第2季營運將優於首季，儘管以Apple Watch為主的穿戴業務本季為傳統淡季，但NB因Chromebook等教育標案機種將陸續出貨，預期廣達本季NB出貨量將季增一成。

至於伺服器方面，儘管日前英特爾對伺服器業務釋出成長趨緩預告，但廣達因主攻資料中心市場，較不受產業整體下滑影響，仍然維持伺服器業務今年營收雙位數成長目標。

廣達董事長林百里先前表示，雲端市場整體仍持續成長，只是傳統伺服器（商務型）佔比部分下降很多，目前該塊業務廣達已經只剩3%，公司專注的是資料中心、公有雲市場，是「非雲端不做」。

廣達釋出不受影響的說法，也與近期研調機構報告類似。研調機構TrendForce指出，今年第1季，資料中心需求較不受傳統淡季影響，整體出貨仍然穩定成長，北美直接代工出貨較前一季成長1.3%。第2季隨著訂單陸續到位，預估季成長仍有1%-3%左右，市占約26.6%。