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十銓4月營收5.22億元 年增2.9％

2019-05-10 12:12經濟日報 記者張瑞益╱即時報導

十銓董事長夏澹寧。 圖／聯合報系資料照片
十銓董事長夏澹寧。 圖／聯合報系資料照片
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記憶體模組十銓科技（4967）公布4月營收5.22億元，較去年同期成長2.9%，該公司表示，4月公司出貨結構中，電競產品銷售較上月成長逾六成，且工控產品也有明顯提升，該二大領域的產品比重拉升，將有利未來公司營運表現。

十銓4月營收5.22億元，較去年同期成長2.9%，不過，較上月營收下滑約15%，

累計今年前四個月合併營收達22.15億元，較去年同期成長3.57%。雖然單月營收較上月下滑，不過，以產品出貨結構來看，有利未來公司提升毛利率及單季獲利表現，主要由於該公司在上月電競產品及工控產品明顯拉升。

十銓表示，目前市場普遍認為記憶體產業第2季可望落底反轉的情況下，十銓將產業波動的特性，轉為發展市佔率的良機，在維持利潤的同時，進一步透過電競與工控產品蠶食市場，加強行銷及業務推廣力道，成功推進品牌銷售與影響力。

展望第2季，該公司也指出，市場普遍預期資料中心庫存去化後，價格可望落底回升。然面對美中貿易戰的不確定性，市場需求仍須謹慎評估，因此，十銓接下來除了持續品牌及電競的提昇外，工控利基型產品與技術整備也持續進行，以因應更高強度的市場競爭。

依據Newzoo研究調查報告指出，東南亞是全球電競產業最高速成長的地區，預估至2019年底將創造46億美元產值，成長幅度高達22%。

在Intel處理器供給有限的情況下，消費市場採購轉向AMD平台，十銓全線產品已完成相容性及可靠性的驗證，於Intel／AMD雙平台上，皆可符合電競玩家的需求，也造就十銓電競銷售量較上月成長逾六成，更是去年同期的三倍以上的表現。

十銓電競營收記憶體模組
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