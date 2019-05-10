5檔蘋概股將遇修正逆風 網通、主機板廠貿易戰衝擊降低

2019-05-10 09:18 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林婉琪 ╱即時報導



若未來消費性電子iPhone不能被川普赦免於關稅，台郡、臻鼎、玉晶光、和碩、可成等股，恐遇股價修正逆風。路透 分享 facebook

台灣時間今（10）日中午12時01分起，美國將正式對中國2,000億美元商品課徵25%懲罰性關稅，法人指出，台郡（6269）、臻鼎、玉晶光、和碩、可成蘋果訂單占營收約50～75%，可能受到的衝擊相對較大。

法人機構預料，台系供應鏈中，以蘋果組裝廠衝擊較大，由於蘋果手機的組裝廠幾乎100%來自於中國，且組裝需要透過大量人力，短線產能無法快速轉移，因此若未來消費性電子iPhone不能被川普赦免於關稅，台郡、臻鼎、玉晶光、和碩、可成等股，恐遇股價修正逆風，投資人宜善設停損點。

至於網通、主機板等產能已在去年7月陸續移出中國，實際受到的衝擊比心理層面的影響低，但後續還是要看關稅的課徵是否進而造成全球貿易量縮減。

法人機構指出，根據2018年9月2000億美元商品內容，除了部份消費性網通外，其餘網通產品皆在課徵範圍內，因此今日關稅稅率提高到25%，將對網通類類股價產生衝擊；所幸自去年第3季起，國內所有網通廠皆對中美貿易戰衝擊進行產能移轉計畫，包括智邦（2345）、啟碁、中磊、智易、正文、合勤控等股部分產能已從中國轉移至台灣或第三地，實際受到衝擊的程度叫心理層面低。

主機板方面主要以MB及UPS產業衝擊較大，其中微星、技嘉的MB、VGA產品，輸往美國佔營收比重約10～15%。

另外，旭隼的USP 輸美約14%，不過這些廠商在台灣均有準備生產線應變，短期衝擊是本月月輸往美國可能被課到25%重稅，但下個月之後可能慢慢由台灣出貨，影響程度將降低。