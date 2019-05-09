群創董事會決議 擬配發0.06元現金股利

2019-05-09 20:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創2018年EPS 0.22元，群創董事會今（9）日決議配發0.06元現金股利。這是群創近六年來，配股利的新低，也是群創成立以來，有配股利的九年中，配發最低股利的一次。

群創也同步公告，新設置公司治理主管，由財務暨投資總處總處長駱建郎出任。