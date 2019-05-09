華碩4月集團營收200億元年減3% 為歷史低點

2019-05-09 20:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



品牌廠華碩（2357）公布4月集團營收為200億，年減3%、月減47%，4月品牌營收為172億，年減2%，但受季節性影響，品牌營收月減幅度高達50%，集團單月營收再探低點，為近期新低。

華碩表示，隨著致力於通路管理改善，持續強化產品創新及品質，筆記型電腦出貨量已漸趨穩回溫，預期第2季筆記型電腦的出貨量及營收，有機會回升至與2018年同期持平或小幅正成長。

華碩表示，隨著致力於通路管理改善，持續強化產品創新及品質，筆記型電腦出貨量已漸趨穩回溫，預期第2季筆記型電腦的出貨量及營收，有機會回升至與2018年同期持平或小幅正成長。

華碩本月份可以說是新產品大舉推出的時刻，將於5月16日於西班牙舉辦ZenFone 6全球發表會，5月22日舉辦ZenFone 6台灣發表會，及於5月27日舉辦Computex新品發表會，華碩表示，將回歸品牌本質，以最佳的創新及品質，驅動及提升下半年營運表現。

法人預估，華碩今年第2季不含手機的營收將介於700億元到750億元之間，有機會優於去年同期的714億元，呈現正年成長；第2季營業利益率應可穩定維持在1%到2%之間，並看好導入新產品後，第3季營業利益率將回升到3%。

針對英特爾中央處理器（CPU）缺貨問題，華碩共同執行長許先越日前於法說會上指出，缺貨最嚴重應該是去年第4季，英特爾從今年第1季開始陸續改善供貨，高階CPU的缺口已很小，中低階CPU缺口還有一些，但高中低階CPU供貨要完全補足，可能要到今年第3季，預估英特爾CPU缺貨對華碩出貨影響約個位數百分比。

許先越說，華碩從去年下半年開始調整產品組合，以符合英特爾供貨的CPU，同時也增加超微（AMD）CPU比例來因應，增加幅度約為低至中個位數百分比。