創見 首季每股純益0.85元

2019-05-09 19:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 簡永祥 ╱即時報導



記憶體品牌及模組大廠創見（2451）今（9）日舉行董事會，通過今年第1季合併財務報表，第1季稅後純益3.68億元，每股純益0.85元，雖低於去年同期的1.11元，但表現仍健在 。

展望未來，創見強調將持續導入各項工控專案，提供符合終端應用客戶需求的產品。近期也推出消費性新款PCIe M.2固態硬碟及Type-C外接式行動固態硬碟產品，以滿足各種多媒體高階應用。