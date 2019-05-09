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面板雙虎4月營收相當 群創連兩個月增溫

2019-05-09 15:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

面板雙虎今(9)日公告4月營收，友達(2409)單月合併營收209.9億元，月減13.9%，年減14.3%；群創4月合併營收209億元，月增1.4%，年增5.9%，連續兩個月營收成長。

友達前4月合併營收876.92億元，年減11.35%；4月整體大尺寸面板出貨量包括液晶電視、桌上型顯示器及筆記型電腦面板等超過743萬片，月減23.2%；4月中小尺寸面板出貨量約1,132萬片，月增10.3%。

群創4月合併營收209億元，月增1.4%，年增5.9%，累計今年前4月合併營收807.8億元，年減6.57%；4月大尺寸合併出貨量1,054萬片，月增4.1%；4月中小尺寸合併出貨量1,999萬片，月減10.6%。

友達去年第4季本業出現虧損，今年第1季稅後純損36.9億元，每股虧損0.38元，預估第2季大尺寸面板出貨季增個位數，平均單價持平；中小尺寸面板出貨季增兩位數；友達指出，第2季需求回溫，期待營收及獲利隨著改善，看好下半年旺季效應。

群創第1季稅後純損37億元，每股虧損0.37元，連續兩季出現虧損；展望第2季，預估大尺寸出貨量及ASP約季增1~3%；中小尺寸出貨持平，ASP季增約10%。

面板雙虎今日公告4月營收，友達連續兩個月營收成長。聯合報系資料照片／記者李珣瑛攝...
面板雙虎今日公告4月營收，友達連續兩個月營收成長。聯合報系資料照片／記者李珣瑛攝影
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營收大尺寸面板
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