群創Q1每股虧損0.37元 Q2大尺寸出貨、ASP同步季增

2019-05-09 14:52 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊伶雯 ╱即時報導



群創（3481）今（9）日公布首季財報，合併營收599億元，稅後純損37億元，每股虧損0.37元，連續兩季出現虧損；展望第2季及下半年，受偏光板供需持續緊俏影響，電視面板價格可望持穩，預期監視器、筆電、及小尺吋面板需求在第1季落底後將逐步回溫；群創預估本季大尺寸出貨量及ASP約季增1~3%，中小尺寸出貨持平，ASP季增約10%。

群創第1季營業損失46億元，稅後純損37億元，每股虧損失0.37元。折舊及攤銷為88億元，資本支出為68億元；第1季受面板價格持續疲弱及傳統淡季等因素影響，單季營收季減17.1%，整體營運表現未如預期。

首季EBITDA維持正獲利率7%，在營運活動上持續產生現金流量；群創表示，將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資技術升級及成本改善。

展望第2季及下半年，受偏光板供需持續緊俏影響，電視面板價格可望持穩，並預期監視器、筆電、及小尺吋面板需求在第1季落底後將逐步回溫。

第1季整體出貨面積702萬平方公尺，季減12.8%，液晶面板售價為每平方公尺276元美元。中小尺寸營收為127億元，季減21.1%；中小尺寸合併出貨面積55.33萬平方公尺，季減6.9%。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為27%，可攜式電腦為18%、桌上型螢幕為14%、電視為41%；以產品尺寸別區分，10吋以下為21%、10~20吋為24%、20~30吋為16%、30~40吋為5%、40吋以上為34%。

群創指出，根據對當前業務狀況的評估，預估第2季面板展望為，大尺寸面板出貨量及ASP都季增1~3%；中小尺寸面板出貨量與上季持平，ASP季增約10%。