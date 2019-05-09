群創連虧兩季 Q2營運可望回溫

2019-05-09 14:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 蔡銘仁 ╱即時報導



群創（3481）今（9）日揭曉今年第1季財報，受面板價格走跌、淡季影響等因素衝擊，首季毛利率僅1.5%，合併營收599億元，稅後損失37億元，每股純損0.37元，連續兩季虧損。

群創坦言，表現未如預期。群創未擺脫虧損，法人早有預期，隨旺季效應提前至第2季，可望逐步帶動其營運回溫。

展望第2季及下半年，群創表示，受偏光板供需持續緊俏影響，電視面板價格可望持穩，並預期監視器、筆電、及小尺寸面板需求在第1季落底後，將逐步回溫，會不斷優化產品組合及技術競爭力，並持續增強成本控制與管理，以加強公司抵禦景氣波動的能力，進而提昇營運效益及穩定性。

此外，群創也指出，第1季EBITDA仍維持正獲利率7%，營運活動上持續產生現金流，將謹慎管控現金流與資本支出，持續投資技術升級及成本改善。

群創第1季整體出貨面積702萬平方公尺，較前季衰退12.8%；其中，中小尺寸出貨面積55.33萬平方公尺，較前季減少6.9%。

群創預期，第2季大尺寸面板出貨量和平均售價，將較首季有個位數季成長；中小尺寸面板部分，出貨量預計跟首季相當，平均售價則可望較首季雙位數成長。

第1季面板價格疲弱，除了群創，另包括友達（2409），韓廠樂金顯示器（LGD）及三星顯示器，也皆呈虧損。

不過，由於三星L8-1廠將在第3季逐步關閉LCD產線，轉為QD OLED面板，使下游拉貨需求提前到第2季啟動，加上部分尺寸面板價格反彈，有助各廠營運。

研調單位IHS Markit顯示部門研究總經理謝勤益日前表示，這波面板漲價，預計最多可能持續到7月，下半年仍有挑戰。

未來三星關廠後，其LCD面板訂單可能主要轉給中國大陸面板廠京東方以及台廠友達，群創也有拿到部分訂單。