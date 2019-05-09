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群創4月營收209億元 月增1.4%

2019-05-09 14:22經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

群創（3481）今（9）日公布今年4月自結合併營收209億元，較上月增加1.4%，較去年同期增加5.9%。

群創光電2019年4月大尺寸合併出貨量共計1,054萬片，較上月增加4.1%；中小尺寸合併出貨量共計1,999萬片，較上月減少10.6%。

群創今日股價隨大盤走弱，下跌0.24元，收9.12元。

群創營收
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