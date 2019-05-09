群創Q1稅後純損37億元 EPS -0.37元

2019-05-09 14:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



群創（3481） 今（9）日公佈2019年第1季營運成果，合併營收為599億元，營業損失為46億元，稅後損失為37億元，基本每股損失為0.37元。折舊及攤銷為88億元，資本支出為68億元。

2019年第1季整體出貨面積702萬平方公尺，較前一季減少12.8%，液晶面板售價為每平方公尺276元美金；中小尺寸營收為127億元，較上一季減少21.1%；中小尺寸合併出貨面積55.33萬平方公尺，較前一季減少6.9%。

營收以產品應用別區分，手機及商用產品為27%，可攜式電腦為18%、桌上型螢幕為14%、電視為41%；以產品尺寸別區分，10吋以下為21%、10~20吋為24%、20~30吋為16%、30~40吋為5%、40吋以上為34%。

回顧第1季，受面板價格持續疲弱及傳統淡季等因素影響，公司單季營收較上季減少17.1%，整體營運表現未如預期。

EBITDA仍維持正獲利率7%，在營運活動上持續產生現金流量。公司將謹慎管控現金流量與資本支出，並持續投資技術升級及成本改善。

展望第2季及下半年，受偏光板供需持續緊俏影響，電視面板價格可望持穩，並預期監視器、筆電、及小尺吋面板需求在第1季落底後將逐步回溫。

公司將不斷優化產品組合以及技術競爭力，並持續增強成本控制與管理，以加強公司抵禦景氣波動的能力，進而提昇公司的營運效益及穩定性。

根據對當前業務狀況的評估，群創光電對於今年第2季的面板展望為：大尺寸面板出貨量及ASP均為季增1~3%；中小尺寸面板出貨量與上季持平，ASP季增約10%。